Varianti Covid e Omicron: lezioni da Gamma, Iota e Mu

“Questo virus non ha alcun incentivo a fermare l’adattamento e l’evoluzione”, ha affermato Joel Werthem, epidemiologo molecolare dell’Università della California a San Diego. “E sapere come hai fatto in passato ci aiuterà a prepararci per quello che potresti fare in futuro.”

Gli studi sulla sorveglianza evidenziano anche scappatoie di sorveglianza ed errori politici – fornendo ulteriori prove che il divieto di viaggio internazionale in America non è stato efficace – e su ciò che fa funzionare il virus, suggerendo che nella fase iniziale della pandemia, la trasmissibilità era più importante dell’immunità evasione.

La ricerca evidenzia anche quanto sia importante il contesto; Le variabili che hanno un impatto in alcuni luoghi non prendono piede in altri. Di conseguenza, è difficile prevedere quali variabili saliranno al dominio e rimanere al passo con le variabili e gli agenti patogeni futuri richiederà un monitoraggio completo quasi in tempo reale.

“Possiamo guadagnare molto guardando la sequenza del genoma virale e dicendo: ‘Uno è probabilmente peggio dell’altro'”, ha detto il dottor Werthem.”.

Qui si vede Mu

Il Corona virus È in continua evoluzione e la maggior parte delle nuove varianti passa inosservata o nominata. Ma altri stanno lanciando l’allarme, o perché stanno rapidamente diventando più comuni o perché i loro genomi sembrano minacciosi.