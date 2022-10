Wall Street sale sulla speranza che la Fed sia meno forte

Alcuni funzionari della Fed vogliono rallentare il rally -WSJ

Twitter, Meta Fall After Snap Ad Warning

AmEx e Verizon Communications diminuiscono dopo i guadagni

Dow Jones in rialzo del 2,13%, Standard & Poor’s 500 in rialzo del 2,03%, Nasdaq in rialzo dell’1,87%

NEW YORK (Reuters) – I titoli statunitensi sono saliti venerdì dopo un rapporto secondo cui è probabile che la Federal Reserve statunitense discuterà di un aumento più basso dei tassi di interesse a dicembre, alimentando le speranze che la banca centrale possa essere disposta ad adottare una posizione più bassa in politica.

Alcuni funzionari della Fed stanno iniziando a intercettare il loro desiderio di rallentare presto il ritmo degli aumenti, Secondo il Wall Street Journal,e come indicare i piani per approvare un aumento minore a dicembre.

Il presidente della Federal Reserve di San Francisco Mary Daly ha fatto eco a questo sentimento e ha affermato che era tempo di iniziare a parlare di rallentare il ritmo degli aumenti dei costi finanziari, e per farlo dovrebbe evitare di spingere l’economia verso una “deflazione non forzata” aumentando i tassi di interesse troppo bruscamente.

“Ha un impatto enorme perché è molto preoccupato in questo momento, il mercato si sta associando a qualsiasi indirizzo vede, positivo o negativo, e poi reagirà in quel modo”, ha affermato Ken Polkari, managing partner di Kace. Capital Advisors a Boca Raton, Florida.

Ha aggiunto che la dichiarazione di Daly su un possibile rallentamento viene interpretata come un titolo positivo, quindi il mercato sta decollando.

Gli analisti si aspettano ampiamente che la Fed alzerà i tassi di interesse di 75 punti base per il quarto incontro consecutivo a novembre. Le azioni sono state sotto pressione quest’anno quando la banca centrale ha intrapreso un percorso di aumento dei tassi di interesse mentre cerca di controllare un’inflazione ostinatamente alta, sollevando i timori di un errore politico che potrebbe spingere l’economia in recessione.

Media industriale del Dow Jones (.DJI) L’indice S&P 500 è salito di 646,73 punti, o del 2,13%, a 30.980,32 punti (.SPX) È salito di 74,27 punti, o del 2,03%, a 3740,05 punti, e il Nasdaq Composite (diciannovesimo) Ha aggiunto 198,82 punti, o 1,87%, a 10.813,66 punti.

Ciascuno dei tre principali indici era sulla buona strada per il suo più grande guadagno percentuale settimanale in quattro mesi.

La notizia ha aiutato le azioni a riprendersi dalle prime perdite quando Snap Inc (SNAP.N) È sceso del 30,07% dopo aver registrato la crescita delle entrate trimestrale più lenta in cinque anni poiché gli inserzionisti hanno tagliato la spesa a causa dell’inflazione e dei problemi geopolitici.

Ciò ha colpito altre società che fanno molto affidamento sugli introiti pubblicitari come Meta Platforms Inc (META.O)in calo dell’1,22% e Pinterest (PIN.N)dal 7,42%.

Anche American Express ha registrato un calo dopo aver riportato gli utili trimestrali (AXP.N)Che è sceso del 2,88% e Verizon Communications (VZ.N)in calo del 4,58%

American Express ha affermato di aver creato accantonamenti più ampi per prepararsi a potenziali inadempienze con l’avvicinarsi della recessione economica, mentre il profitto di Verizon è crollato del 23% e il vettore ha perso la sua stima aggiuntiva per gli abbonati wireless.

La prossima settimana farà soldi con nomi come Twitter (TWTR.N)Microsoft Corporation (MSFT.O)l’alfabeto (GOOGL.O) e Mela (AAPL.O).

Nonostante l’ultima serie di risultati deludenti, la stagione degli utili del terzo trimestre è stata finora migliore del temuto, con previsioni di crescita per le società S&P 500 al 3,1%, secondo i dati Refinitiv, in aumento rispetto al 2,8% di inizio settimana ma comunque molto inferiore rispetto all’11,1% previsto all’inizio di luglio.

Schlumberger (SLB.N) È aumentato del 10,51%, contribuendo a sollevare il settore energetico dell’S&P 500 (.SPNY) 2,71% quando si registra un profitto trimestrale superiore al previsto.

Le emissioni anticipate hanno superato le emissioni in calo della Borsa di New York di 2,37 a 1; Sul Nasdaq, il rapporto di 1,84 a 1 ha favorito i gainer.

L’S&P 500 ha registrato 8 nuovi massimi in 52 settimane e 32 nuovi minimi; Il Nasdaq Composite ha registrato 36 nuovi massimi e 285 nuovi minimi.

Segnalazioni aggiuntive di Shreyachi Sanyal e Ankika Biswas a Bengaluru; Segnalazione aggiuntiva del sindaco di Bansari Kamdar. Montaggio di Anil de Silva, Arun Koyor, Shunak Dasgupta e Aurora Ellis

