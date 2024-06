Cathie Wood afferma che il software sarà la prossima grande opportunità per l’intelligenza artificiale: due grandi azioni che desidereresti aver acquistato oggi se ha ragione

I titoli software possono offrire maggiori opportunità per l’intelligenza artificiale (AI) rispetto ai titoli di chip come Nvidia.

Ark Investment Management gestisce otto fondi negoziati in borsa (ETF) che investono principalmente in titoli tecnologici innovativi. L’anno scorso, Cathie Wood, CEO di Ark, aveva affermato che le società di software sarebbero state la prossima grande opportunità nel campo dell’intelligenza artificiale (AI) e prevedevano che avrebbero potuto generare 8 dollari di entrate per ogni dollaro speso in chip da fornitori come Nvidia.

Gli ETF Ark riflettono questa situazione. Tesla Il titolo è la quota più grande dell’ammiraglia ETF dell’Arca Innovazione Perché Wood ha descritto il suo programma di guida autonoma come la più grande opportunità di intelligenza artificiale al mondo. Inoltre, Wood ha recentemente acquisito partecipazioni in importanti società di software AI come OpenAI, Anthropic e xAI di Elon Musk attraverso il fondo Ark Venture.

Se Wood avesse ragione riguardo al software di intelligenza artificiale, molti titoli potrebbero essere destinati a grandi guadagni nei prossimi anni. questo è il motivo Amazzonia (Amzn 1,60%) E Duolingo (Bambola di pezza 3,73%) Potrebbe essere tra questi.

1. Amazon: il software AI è solo l’inizio

Amazon è uno dei titoli di intelligenza artificiale più diversificati che gli investitori possono acquistare. Intreccia la tecnologia in molte delle sue attività esistenti, dall’e-commerce allo streaming live, e la sua divisione cloud Amazon Web Services (AWS) sta sviluppando di tutto, dai chip AI ai chatbot basati sull’intelligenza artificiale.

Amazon utilizza l’intelligenza artificiale per alimentare il suo motore di raccomandazione su Amazon.com. Impara quali prodotti i clienti desiderano acquistare in modo da poterne promuovere di più per aumentare le vendite. Inoltre, l’azienda ha sviluppato una suite di strumenti software AI per i venditori, che li aiuta a creare descrizioni di prodotti e creare annunci più coinvolgenti per aumentare le conversioni.

Ma Amazon Web Services (AWS) è il cuore pulsante delle ambizioni IA di Amazon. I suoi chip per data center sono progettati per l’addestramento e l’inferenza di modelli di intelligenza artificiale e sono diventati popolari tra gli sviluppatori perché possono ridurre i costi fino al 50% rispetto ad altre infrastrutture di Amazon (che utilizzano chip Nvidia più costosi, ad esempio).

Poi c’è Amazon Bedrock, dove gli sviluppatori possono accedere a una serie di modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) già pronti nel cloud di startup leader come Anthropic. Include anche una suite di diplomi LLM progettati internamente da Amazon, chiamati Titan. Gli sviluppatori possono creare applicazioni IA per la propria azienda molto più rapidamente con diplomi LLM standard rispetto alla creazione di applicazioni proprie, il che richiede una notevole quantità di tempo, dati e denaro.

Infine, AWS offre le applicazioni AI più innovative come il nuovo Amazon Q, un assistente virtuale all-in-one che può essere personalizzato per soddisfare le esigenze di quasi tutte le organizzazioni. Può scansionare, analizzare e persino scrivere codici informatici per accelerare lo sviluppo del prodotto, nonché rispondere alle domande dei dipendenti su un’ampia gamma di argomenti.

Il valore di Amazon potrebbe presto superare i 2mila miliardi di dollari, un’impresa raggiunta solo da altre quattro società tecnologiche statunitensi. Ecco il kicker: Wall Street prevede che Amazon genererà un fatturato record di 638 miliardi di dollari entro il 2024, molto più di quanto otterranno ciascuna delle altre quattro società. mela È il più vicino al traguardo con un fatturato stimato in 386 miliardi di dollari nell’anno fiscale in corso.

Da questo punto di vista, le azioni Amazon sembrano economiche in questo momento. La società sta rapidamente migliorando la propria redditività attraverso la riduzione dei costi, iniziative di efficienza e intelligenza artificiale, che potrebbero essere la chiave finale per sbloccare un prezzo delle azioni più elevato a lungo termine.

2. Duolingo: migliorare l’apprendimento delle lingue con l’intelligenza artificiale

Duolingo non è una società di software aziendale, ma la sua piattaforma di apprendimento linguistico basata su app è destinata a beneficiare di un nuovo flusso di entrate basato su abbonamenti grazie all’intelligenza artificiale. Prima di immergerci in questo, esaminiamo il suo lavoro attuale.

Nel primo trimestre, Duolingo ha servito 97,6 milioni di utenti attivi mensili, con un aumento del 35% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Aveva anche 7,4 milioni di utenti che pagavano un abbonamento mensile per accelerare il proprio apprendimento, e gli utenti paganti vantavano un tasso di crescita più rapido del 54%. Ciò è davvero impressionante se si considera che fino al 90% degli utenti della piattaforma vengono acquisiti in modo organico (senza pubblicità a pagamento).

Quindi, dove si inserisce l’intelligenza artificiale in questo quadro? Gli utenti di Duolingo completano 10 miliardi di esercizi ogni settimana, il che significa che l’azienda raccoglie più dati di qualsiasi altra piattaforma di apprendimento linguistico al mondo. Questo è importante quando si tratta di addestrare modelli di intelligenza artificiale, cosa che Duolingo fa dal 2013 nel tentativo di creare un’esperienza di apprendimento che rivaleggia con gli insegnanti umani.

Il lancio dell’abbonamento Max lo scorso anno lo ha avvicinato a questo obiettivo. Ha introdotto due nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale: Explain My Answer, che fornisce agli utenti un feedback personalizzato in base ai loro errori in ogni lezione, e Role Play, un chatbot con cui i chatbot possono parlare nella lingua di loro scelta per migliorare le loro capacità di conversazione. Queste nuove funzionalità AI funzionano su una combinazione dei modelli di Duolingo e degli ultimi modelli GPT-4 di OpenAI.

L’azienda sta inoltre utilizzando l’intelligenza artificiale per creare contenuti didattici, dando ai dipendenti più tempo per lavorare su altre iniziative importanti come le nuove funzionalità.

Duolingo ha aumentato le sue entrate del 45% anno su anno raggiungendo 167,5 milioni di dollari nell’ultimo trimestre. Ha inoltre registrato un profitto con un utile netto di 26,9 milioni di dollari, dimostrando agli investitori che non è necessario bruciare grandi quantità di denaro per ottenere una forte crescita dei ricavi.

Il nuovo abbonamento Duolingo Max basato sull’intelligenza artificiale è ancora nelle prime fasi del suo lancio, ma viene venduto a un prezzo più alto rispetto agli altri livelli a pagamento dell’azienda, il che potrebbe vedere i suoi forti risultati finanziari continuare in futuro.