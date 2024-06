Chi sostiene il debito nazionale americano in sconsiderata crescita di 34,7 trilioni di dollari?

Tutti questi titoli furono venduti al Tesoro. Ecco quindi i proprietari.

Scritto da Wolf Richter per WOLF STREET.

Il debito nazionale degli Stati Uniti – ora 34,7 trilioni di dollari, rispetto ai 23,3 trilioni di dollari di gennaio 2020 e ai 27,6 trilioni di dollari di gennaio 2021 – è aumentato così rapidamente che ci farebbe venire le lacrime agli occhi, se non lo sapessimo meglio. Nel corso dei quattro anni e cinque mesi trascorsi da gennaio 2020, è aumentato di 11,4 trilioni di dollari. Da quando la pandemia ha toccato il fondo, l’economia è cresciuta rapidamente, eppure trilioni di dollari sono passati così velocemente che è difficile vederlo. Non vogliamo nemmeno immaginare come sarà durante la prossima recessione.

Ma tutti i titoli del Tesoro emessi dal governo sono stati acquistati, e tra un attimo arriveremo ai loro possessori:

Chi detiene questo debito da 34,7 trilioni di dollari?

Ciascuno di questi titoli del Tesoro è di proprietà di un’entità o di un individuo. Quindi eccoli qui.

Soldi del governo americano: 7,1 trilioni di dollari. Sono detenuti da vari fondi pensione del governo statunitense e dal Social Security Trust Fund (qui abbiamo discusso delle partecipazioni, del reddito e delle esportazioni del SS Trust Fund). Questi titoli del Tesoro non vengono negoziati sul mercato, ma vengono acquistati direttamente con i fondi del Dipartimento del Tesoro e vengono rimborsati alla scadenza al valore nominale. Si chiamano “detenute internamente” e non sono soggette ai capricci dei mercati.

Il resto, attualmente 27,6 trilioni di dollari, sono titoli “detenuti dal pubblico”.

Una piccola parte di questi 27,6 trilioni di dollari in titoli, come i titoli di risparmio (compresi i popolari I-bond) e alcune altre emissioni obbligazionarie, non possono essere scambiati.

Il resto è costituito da buoni del Tesoro, titoli e obbligazioni, nonché da titoli del Tesoro protetti dall’inflazione (TIPS) e obbligazioni a tasso variabile (FRN). Questi titoli sono negoziati (“negoziabili”). Alla fine del primo trimestre (questo è l’intervallo di tempo che vedremo di seguito) c’erano 26,9 trilioni di dollari di questi titoli in circolazione.

Detentori stranieri: 8.000 miliardi di dollari. Include partecipazioni del settore privato e partecipazioni ufficiali, come le banche centrali. Cina, Brasile e altri paesi stanno riducendo le loro partecipazioni da anni. Sono stati scaricati paesi europei, i principali centri finanziari, Canada, India e altri paesi. Nel complesso, le partecipazioni estere sono salite al massimo storico a marzo e sono diminuite leggermente ad aprile, rimanendo comunque il secondo livello più alto mai registrato. Sebbene i detentori stranieri abbiano aumentato le loro disponibilità complessive in dollari nel corso degli anni, la loro quota sul debito totale in circolazione è scesa dal 33% di dieci anni fa al 22,9% di oggi perché non hanno tenuto il passo con il rapido aumento del debito statunitense. (Abbiamo discusso i dettagli di questi proprietari stranieri qui.)

Il resto è nelle mani dei detentori statunitensi.

La Securities Industry and Financial Markets Association (SIFMA) ha appena pubblicato il suo rapporto trimestrale sul reddito fisso per il primo trimestre. Non mostra gli importi in dollari, ma piuttosto la percentuale di buoni del Tesoro, titoli, obbligazioni, TIPS e FRN in circolazione. A marzo c’erano 26,9 trilioni di dollari di questi titoli del Tesoro in circolazione. Sono stati arrestati da:

Fondi comuni di investimento statunitensi: 18,0% di titoli del Tesoro in circolazione (circa 4,8 trilioni di dollari). Includono i fondi comuni di investimento obbligazionari che detengono titoli del Tesoro e le partecipazioni di titoli del Tesoro in fondi comuni di investimento del mercato monetario.

Federal Reserve: 16,9% di titoli del Tesoro in circolazione (circa 4,6 trilioni di dollari a marzo). Nell’ambito del suo programma QT, la Fed ha già scaricato 1,31 trilioni di dollari in titoli del Tesoro dal suo picco nel giugno 2022 (il nostro ultimo aggiornamento sul programma QT della Fed).

Individui statunitensi: 9,8% Di titoli del Tesoro in circolazione (circa 2,6 trilioni di dollari). Queste sono le persone che li tengono nei loro conti negli Stati Uniti.

Banche: 8,1% di titoli del Tesoro in circolazione (circa 2,2 trilioni di dollari). Abbiamo visto nel marzo 2023 che le banche detenevano molti titoli del Tesoro e obbligazioni a lungo termine che avevano perso molto del loro valore di mercato a causa dell’aumento dei rendimenti, e quando i depositanti se ne accorsero e si spaventarono e ritirarono i loro soldi, alcune banche crollarono. Secondo i dati della FDIC, l’importo totale di tutti i tipi di titoli detenuti dalle banche – titoli del Tesoro, obbligazioni della previdenza sociale e altri titoli – ha raggiunto i 5,5 trilioni di dollari alla fine del primo trimestre, con perdite cumulative non realizzate su tutti i loro titoli salite a 517. miliardi di dollari. I 2,2 trilioni di dollari sono solo titoli del Tesoro.

Amministrazioni statali e locali: 6,3% di titoli del Tesoro in circolazione (circa 1,7 trilioni di dollari).

Fondi pensione: 4,3% di titoli del Tesoro in circolazione (circa 1,2 trilioni di dollari).

Compagnie assicurative: 1,9% Dei titoli del Tesoro in circolazione (circa 510 miliardi di dollari). Il gruppo assicurativo di Warren Buffett, Berkshire Hathaway, ha aumentato le sue disponibilità in buoni del Tesoro a 153 miliardi di dollari.

Altro: 1,5% Di titoli del Tesoro in circolazione (circa 400 miliardi di dollari).

Ciò mostra la portata e l’ampiezza dei titoli del Tesoro. Se questi investitori perdono interesse per i rendimenti attuali e la domanda per il rendimento attuale scompare, i rendimenti devono aumentare fino a quando non viene raggiunta una domanda sufficiente. Ciò può accadere all’improvviso, ed è ciò che abbiamo visto accadere quando il rendimento dei titoli a 10 anni ha superato brevemente il 5% in ottobre, scatenando un torrente di domanda che ha fatto salire i prezzi e abbassare nuovamente i rendimenti. Attualmente, in un contesto di domanda intensa, il rendimento dei titoli di stato a 10 anni è tornato al 4,25%, anche se i rendimenti dei buoni del Tesoro sono più vicini al 5,5%.

In che misura il pagamento degli interessi divora il reddito nazionale, e per quanto tempo ciò potrà continuare? Vedi… Aumento dei pagamenti degli interessi sul debito pubblico statunitense rispetto alle entrate fiscali e all’inflazione: aggiornamento del primo trimestre

