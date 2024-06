Inside Out 2 vola al botteghino incassando 100 milioni di dollari nel suo secondo fine settimana

“Dentro e fuori 2”

Pixar Al rovescio 2 Il botteghino globale è stato in fiamme, incassando la cifra record di 100 milioni di dollari a livello nazionale e 164,4 milioni di dollari all’estero nel suo secondo fine settimana, per concludersi domenica con 724,4 milioni di dollari di biglietti venduti, diventando il film con il maggior incasso dell’anno dopo l’ultima edizione. Dune di sabbia: seconda parte ($ 711, milioni).

Il film d’animazione – sulle emozioni che tormentano una ragazzina di 13 anni – fa parte di un gruppo selezionato di film che hanno incassato 90 milioni di dollari o più nel suo secondo fine settimana al botteghino nazionale. Al rovescio 2 Ha goduto della più grande uscita del secondo anno tra tutti i film d’animazione a livello nazionale e del settimo dietro a colossi come i film in Vendicatori, Guerre stellari E Mondo giurassico serie. Quindi ha guadagnato più di Barbieche ha incassato 93 milioni di dollari nel secondo round.

Al rovescio 2L’incasso del film di 355,2 dollari in Nord America, in calo di un misero 35%, è il miglior incasso di qualsiasi film della storia che abbia aperto a 150 milioni di dollari o più. del 40%, Star Wars: Il Risveglio della Forza Questa distinzione era precedentemente mantenuta. all’estero, Al rovescio 2 Ha raccolto 369,4 milioni di dollari e ha ancora mercati importanti da aprire. È sceso solo del 22% nel secondo fine settimana, registrando la seconda più grande apertura di sempre del settore sia in Brasile che in Spagna.

Il film segna un grande ritorno per la Pixar e da allora diventerà quasi sicuramente il loro titolo numero uno Barbie Per entrare nel club dei miliardi di dollari al botteghino globale.

grazie per Al rovescio 2 E anche Sony Cattivi ragazzi: cavalca o muori, con il ritorno di Will Smith e Martin Lawrence, il botteghino ha registrato una ripresa per la prima volta quest’anno dopo un calo significativo. Gli incassi nazionali sono aumentati per la prima volta nell’ultimo anno per due fine settimana consecutivi.

Cattivi ragazzi 4 È rimasto facilmente al numero 2 in Nord America con una stima di 18,8 milioni di dollari nel suo terzo fine settimana per un totale interno di quasi 150 milioni di dollari fino a domenica, ovvero 146,9 milioni di dollari. È diminuito solo del 44%.

Tra le nuove offerte ci sono le funzionalità Focus e New Regency Ciclisti Ha aperto al terzo posto con 10 milioni di dollari, ben al di sopra delle aspettative. Diretto da Jeff Nichols, il film segue l’ascesa e la caduta di una banda di motociclisti degli anni ’60 e vede protagonisti Austin Butler, Jodie Comer e Tom Hardy. Il team di marketing di Focus è riuscito ad attirare i maschi più anziani, soprattutto nel centro del paese.

Con Russell Crowe Esorcismo Ha aperto anche a livello nazionale, ma non è riuscito a spaventare molti affari. Da Miramax, il film ha incassato circa 2,4 milioni di dollari, una delle peggiori uscite della carriera di Crowe. Il film, che ha ricevuto un D CinemaScore, vede Crowe nei panni di un attore che inizia a recitare in modo irrazionale sul set dell’ultimo film horror, portando sua figlia a indagare se sia in atto qualcosa di più sinistro. Il verticale è distribuzione e marketing Esorcismo localmente.

Anche il box office speciale ha fatto notizia.

Ultimi film di Yorgos Lanthimos Tipi di beneficenzaÈ stato aperto in cinque sedi a New York e Los Angeles. Il film, presentato in anteprima al Festival di Cannes, vede protagonisti Jesse Plemons, Emma Stone, Willem Dafoe, Margaret Qualley, Joe Alwyn, Hong Chau e Mamoudou Athie. Tipi di beneficenza La sua media per sala è di $ 70.000, la migliore media dell’anno finora per un’uscita limitata.

Il regista Josh Margolin Thelma Ha anche aperto, ma ha scelto di espandersi su larga scala. Il film di nicchia ha incassato 2,2 milioni di dollari. Magnolia ha acquisito i diritti per il Nord America della commedia June Squibb dal Sundance Film Festival di quest’anno. Squibb recita al fianco di Fred Hechinger e del compianto Richard Roundtree.

