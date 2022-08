Classifica del Campionato BMW 2022, punteggi: Patrick Cantlay difende con successo il titolo a Wilmington

Non è stato facile come lo era un anno fa, ma il dramma era altrettanto ricco. Patrick Cantlay ha fatto la sua prima volta nella storia del PGA Tour difendendo con successo il titolo dell’evento FedEx Cup Qualifier con una vittoria domenica al BMW 2022 Championship.

Entrando nel round finale di un colpo sopra il suo buon amico Xander Shaveli e il suo più grande sfidante Scott Stallings, questo titolo non è stato facile. Dopo aver realizzato due bob in un tratto a tre buche attorno al turn, Cantlay si è ritrovato a due colpi dal vantaggio stabilito da Stallings e sull’orlo di un’altra chiamata ravvicinata.

Mentre la stagione 2021 ha portato vittorie e fortune, il 2022 è arrivato dopo una chiamata ravvicinata. Tre volte secondo classificato, Cantelay è entrato nella settimana tra le più costanti del gioco ma senza una sola vittoria al suo attivo. Le pause sono andate in direzione dei suoi rivali in gioco; Era a una rivoluzione dall’estensione della vittoria al WM Phoenix Open e da un vicolo cieco lontano dall’estensione di un playoff all’RBC Heritage. Una domenica al Wilmington Country Club, gli dei del golf si sono finalmente adattati.

Combattendo Stallings lungo l’estensione, Cantlay si è ritrovato in vantaggio al 17 ° posto dopo aver schivato proiettile dopo proiettile con Stallings incapace di convertire molte delle possibilità degli uccelli. Con il suo punto di deriva che andava alla deriva correttamente, è stato un rimbalzo che alla fine è andato per la sua strada che alla fine lo ha spinto alla vittoria.

Destinata a finire nel bunker del fairway o forse in uno spesso frastagliato frastagliato, la palla di Cantlay ha invece compiuto 17 misteriosi salti nel fairway. Sebbene questi momenti accadano spesso durante un torneo, quello che ha fatto Cantley dopo è ciò che definisce i campioni: li ha capitalizzati. Colpendo un approccio di 6 piedi, il 30enne ha preso il comando da solo e non si è voltato indietro come se fosse in equilibrio l’ultima volta che ha riportato nelle sue mani il trofeo del Campionato BMW.

Cantlay è ora 11° nella top 10 della stagione, il migliore della sua carriera e il miglior punteggio di chiunque altro nel PGA Tour. Ieri si diceva che la persistenza non viene premiata nel breve ma nel lungo termine. Di fronte a un’intensa qualificazione alla FedEx Cup di tre settimane, Cantlay ha effettivamente il lusso di approfittare di entrambi.

La sua grande stagione regolare gli ha fatto perdere l’opportunità di aggiungere equipaggiamento al suo mantello, ma quello che ha fatto è stato prepararlo per questo momento. Sarebbe entrato nel Tour Championship al secondo posto dietro solo a Scotty Scheffler e avrebbe iniziato il finale post-stagione con due colpi di vantaggio a 8-under.

Cantlay ha fatto la storia nel Delaware domenica con la sua vittoria e ora ha la possibilità di aggiungerlo ad Atlanta. Nessun uomo ha mai vinto due titoli consecutivi della FedEx Cup, e mentre questo sarebbe sicuramente nella mente del giocatore dell’anno del PGA Tour di quest’anno, l’assegno da 18 milioni di dollari ha una possibilità realistica di essere aggiunto al suo conto bancario per il secondo anno di seguito. Voto: A+

Ecco i dettagli del resto delle classifiche per il Campionato BMW 2022

2. Scott Stallings (-13): Sembrava il miglior giocatore tra quelli in lizza per il titolo per la maggior parte della giornata. Brillante dal tee al green, Stallings alla fine non è riuscito a prendere il green perché non è stato in grado di convertire le possibilità di Birdie nelle ultime quattro buche che hanno seguito tre colpi a sorpresa dal green in 13 par-3. La vittoria significava molto per Stallings, che non vinceva da più di otto anni. Nonostante la delusione, ci sono molti aspetti positivi da togliere alla sua prestazione. È entrato nella settimana 46 della FedEx Cup e sarebbe partito 12° davanti a artisti del calibro di Justin Thomas e Matt Fitzpatrick, il che è alquanto sconcertante da immaginare. Voto: A+

T3. Scotty Scheffler (-11): La testa di serie numero 1 al mondo si è esaurita a St. Jude ma ha corretto rapidamente eventuali errori a Memphis. Ha avuto le sue possibilità di atterrare domenica e, sebbene non sia stato all’altezza, si dirigerà ad Atlanta come migliore in campo della classifica della FedEx Cup. Iniziando la settimana a 10 sotto i 10 e due colpi davanti a Cantlay, cercherà di seguire le orme del suo inseguitore più vicino e respingere il gruppo di stalking. Scheffler è riuscito a trasformare la sua torrida primavera in una posizione invidiabile a East Lake, ma la sua stagione storica potrebbe essere conclusa con l’aggiunta di una mazza amichevole. Negli ultimi 10 campionati, Schaeffler ha perso colpi contro i Verdi in sette occasioni – nelle tre volte che non l’ha fatto, è finito tra i primi tre. Grado: A-

T5. Corey Conners (-10): Il miglior giocatore al di fuori del Canada in questi giorni, Connors è entrato nella settimana 29 nella classifica della FedEx Cup. I suoi tiri al volo sono sempre stati una fonte di forza per lui e domenica sono andati alla grande. Dopo aver creato due fantasmi nel bel mezzo dei suoi nove, Connors stava vacillando e aveva bisogno che accadesse qualcosa di buono. Bene, è successo per il 30enne quando il suo gioco di ferro ha creato un birdie kick in tre delle sue ultime quattro buche per assicurarsi il suo posto nel Tour Championship.

“È davvero eccitante”, ha detto Connors. “È sempre un obiettivo all’inizio dell’anno. Sento di aver fatto una stagione forte. Sto ancora cercando di entrare di nuovo nella cerchia dei vincitori, ma molto gioco davvero forte, che mi ha dato alcune possibilità, e io’ Sono davvero entusiasta di tornare a East Lake”. Grado: A

T15. Sahih Thigala (-7): Dopo aver aperto il suo campionato BMW di 1 su 72, Theegala ha lottato ancora una volta con tre round consecutivi negli anni ’60 per qualificarsi per il Tour Championship. Ha dichiarato in una trasmissione televisiva che i nervi si stabilizzano durante il periodo di riscaldamento, ma non si vedevano da nessuna parte nell’estensione della casa. Facendo un birdie in quattro delle sue ultime sette buche domenica, Theegala ha guardato oltre i suoi anni di esperienza e ha mostrato la grinta e la grinta mostrate dai primi 30 giocatori del PGA Tour.

“Oh, ecco tutto”, disse Tegala del suo nervosismo. “Il fatto che tu sia anche in questa posizione per dare sui nervi è positivo. Penso che sia qualcosa che dico a molti ragazzi come, se sei nervoso, ti fa sentire bene. Immagina di non essere nervoso. E poi quello che stai facendo. Ovviamente, c’è una linea sottile tra stress estremo, ansia, riposo e trovare quella linea è difficile. Ma sì, solo lo stress è un privilegio e oggi mi sono sentito decisamente così. ” Voto: A+

T15 Aaron Wise (-7): Era l’ultimo uomo in un turbolento round finale e poteva facilmente mobilitarlo all’inizio. Facendo un doppio bandito sulla sua seconda buca, Wise ha rattoppato la nave a metà giro prima di riprendere l’acqua. Un doppio spauracchio è andato al numero 14-15, il 26enne è riuscito a fare tre stagioni consecutive per rivendicare il suo secondo biglietto in assoluto per il Tour Championship. Mentre Wise è stato in grado di raggiungere i campionati maggiori negli ultimi anni, con il suo viaggio a East Lake, riceverà un invito ai Master il prossimo anno per la prima volta dal 2019. Grado: B+