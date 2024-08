Connettere due mondi: sforzi incessanti per sfruttare il vero potenziale dei sogni lucidi | neurologia

IOImmagina un mondo in cui puoi risolvere problemi, creare arte o musica o persino migliorare le tue prestazioni tennistiche mentre dormi. Se gli scienziati che lavorano nel campo dei sogni lucidi avranno successo, questo mondo potrebbe diventare realtà prima di quanto immaginiamo.

I ricercatori stanno lavorando per sviluppare tecnologie che possano consentire a più persone di sperimentare sogni lucidi – uno stato di coscienza in cui una persona è consapevole che sta sognando e può riconoscere i propri pensieri ed emozioni mentre lo fa – e di portare il contenuto di questi sogni nella propria vita. vite di veglia.

Negli ultimi mesi hanno dimostrato che è possibile trasmettere il ritmo della musica onirica, accendere un vero bollitore e controllare un’auto virtuale sullo schermo di un computer dall’interno di un sogno lucido.

“Prima o poi ci saranno metodi o strumenti che consentiranno a chiunque di sperimentare il sogno lucido facilmente o con relativa facilità, e stiamo cercando modi per connettere questi due mondi insieme”, ha affermato Michael Radoga, fondatore e CEO di Oracle. Compagnia spaziale ReemSecondo la Sleep Research Company di Redwood City, California, che ha condotto gli studi, “Anche per le persone che non pensano di essere intelligenti, il loro subconscio è così enorme, speriamo di poter trasformare tutte queste informazioni in realtà”.

Anche se non tutti possono farlo, Quasi la metà Quasi un quinto della popolazione ha sperimentato almeno un sogno lucido nella propria vita, e circa un quinto lo sperimenta una volta al mese o più.

Un gruppo internazionale di ricercatori ha pubblicato un documento di ricerca in Biologia attuale Diversi anni fa, questa teoria proponeva che sarebbe stato possibile porre domande alle persone, sia vocalmente che utilizzando il codice Morse trasmesso tramite luci lampeggianti, durante un sogno lucido – compresi calcoli matematici di base – e i sognatori avrebbero risposto usando i movimenti degli occhi o facendo Contrazione dei muscoli facciali per trasmettere risposte sì/no o numeriche.

Da allora, Radoga e i suoi colleghi hanno lavorato per espandere queste tecniche per espandere la comunicazione tra i sognatori e il mondo della veglia. L’anno scorso hanno dimostrato che è possibile Comunicare con ritmi musicali Attraverso il sogno lucido, alle persone viene insegnato come contrarre i muscoli delle braccia a tempo con un brano musicale mentre sono svegli, e poi applicare la stessa tecnica per trasmettere lo stesso ritmo musicale durante un sogno lucido.

Sebbene i muscoli siano in gran parte paralizzati durante il sonno REM, producono comunque piccole contrazioni che possono essere rilevate tramite sensori elettrici sulla pelle. Il passo successivo è utilizzare questo metodo per trasmettere composizioni musicali uniche dai sogni lucidi.

Radoga ha detto che lo studio è stato ispirato da un sogno che aveva fatto da adolescente, in cui guardava il gruppo rock tedesco Rammstein eseguire un brano musicale. Ha detto: “È stata la migliore canzone di sempre. Non sono un musicista, ma la mia mente, e forse quella di altre persone, sono in grado di creare musica migliore di quella che le persone effettivamente creano”.

In un altro studio recente, lui e i suoi colleghi hanno convertito gli impulsi elettrici provenienti dalla mano e dai muscoli facciali del sognatore in comandi per un altoparlante intelligente che consentiva il funzionamento di una vera lampadina, di un bollitore elettrico e di una radio. È stato innescato dal loro sognoche indica la possibilità di svolgere compiti mattutini durante il sonno.

In un altro studio, è stata osservata l’attività dei bicipiti, dell’avambraccio e dei muscoli della coscia dei sognatori. Connesso a un’auto virtualeIn questo studio, i ricercatori hanno utilizzato una nuova tecnica per addestrare i sognatori a guidare sfruttando la contrazione dei muscoli da svegli. Dopo che le registrazioni del cervello hanno confermato che erano nella fase REM, sono stati utilizzati lampi di luce per segnalare ai sognatori che dovevano girarsi per evitare ostacoli e loro sono stati in grado di rispondere con le stesse contrazioni muscolari. Questa tecnologia potrebbe eventualmente essere utilizzata per trasmettere informazioni spaziali sul mondo dei sogni.

“Dimostro che è possibile connettere questi due mondi”, afferma Radoga. “Sono piccoli passi, ma in 10 o 20 anni, le persone potranno portare a termine le cose nel loro lavoro o nella loro vita personale prima di svegliarsi.”

Altri ricercatori hanno messo in dubbio l’utilità di spostare un’auto virtuale o accendere un bollitore durante il sonno, ma hanno affermato che la capacità di comunicare il contenuto dei sogni utilizzando diversi gruppi muscolari, con contrazioni per periodi di tempo diversi, può espandere la complessità delle informazioni che vengono trasmesse. può essere trasmesso dai sogni.

“Una volta che saremo in grado di comunicare in entrambe le direzioni, la ricerca sui sogni potrà andare avanti, perché sarà possibile porre alle persone domande di follow-up e magari sottoporre loro compiti cognitivi più impegnativi per comprendere meglio in che modo il cervello sveglio differisce da quello addormentato”, ha affermato. Il dottor Christopher Apple dell’Università di Osnabrück in Germania, coautore di un articolo sulla rivista Current Biology, ha dichiarato: “Per ora dobbiamo fare affidamento sui resoconti dei sogni. [once people have woken up]”Che potrebbe essere distorto.”

Emma PetersLo studente di dottorato dell’Università di Berna in Svizzera, che sta ricercando modi per aumentare la frequenza dei sogni lucidi, ritiene che un giorno potrebbero essere utilizzati per aiutare il recupero fisico nei pazienti colpiti da ictus o per migliorare le prestazioni atletiche. Ci sono già prove dal suo laboratorio e da altri che praticare movimenti fisici come lanciare freccette o lanciare una moneta durante i sogni lucidi può aiutare a migliorare le prestazioni atletiche. Migliora le prestazioni nella vita reale.

Potrebbe esserci un problema però: “Sebbene la pos [of lucid dreams] “Il problema è che controlli tutto, quindi puoi fare quello che vuoi, ma il problema è che controlli tutto”, dice Peters. “Diciamo che vuoi praticare lo sci alpino: potresti essere in salita e goderti il ​​bel tempo, ma potresti sciare giù dalla montagna e poi finire nello spazio.”

Anche i sogni lucidi sono difficili da indurre, anche per i praticanti esperti, il che ne limita l’applicazione. “A questo punto, stiamo ancora cercando di trovare modi per rendere i sogni lucidi più vividi. [more] “Il prossimo passo sarà trovare modi per praticare meglio il controllo dei sogni”, ha detto Peters.

Potrebbero effettivamente esserci dei modi per iniziare a sfruttare il potenziale creativo del cervello addormentato. Laura Rocklicher All’Università di Swansea sta conducendo un’indagine sull’opportunità di insegnare agli scrittori creativi Poeti Il sogno lucido può migliorare la qualità della loro scrittura.

Ho già raccolto prove che questi individui potrebbero essere più suscettibili ai sogni lucidi. Studi precedenti avevano suggerito che circa il 45% della popolazione può essere addestrata a fare sogni lucidi, ma finora l’83% dei 29 scrittori con cui Rocklesser ha lavorato ha sperimentato almeno un sogno dopo otto settimane di allenamento.

Per raccogliere idee da questi sogni, Rocklesser incoraggia gli scrittori a stabilire un’intenzione legata al lavoro mentre dormono, come “trovare una nuova idea per una storia” o “incontrare uno dei miei personaggi nel sogno”.

In un recente studio inedito, ho chiesto a giudici indipendenti di valutare i racconti prodotti dagli scrittori prima e dopo il dream training. “Tutto sembrava migliorare dopo l’allenamento su una serie di parametri, dal contenuto emotivo al simbolismo, all’ambientazione, al personaggio e alla trama”, ha detto.

Rocklesser ritiene che anche altri gruppi potrebbero trarre vantaggio da questo tipo di approccio: “Molti studi hanno esaminato come diversi aspetti del sogno aiutino la creatività generando idee più originali o risolvendo problemi, e questo può essere applicato in tutti i campi, dalle arti all’arte. La scienza al business.

“Penso che il vantaggio più grande sia l’autenticità. Nel mondo di oggi, dove l’intelligenza artificiale genera idee, dove la maggior parte delle storie sono dello stesso tipo e così via, guardando i tuoi sogni – e soprattutto diventando lucido nei tuoi sogni – puoi trovare idee più originali. ” “

Come fare un sogno lucido

Sono stati progettati vari esercizi per aiutare le persone a fare sogni lucidi e i ricercatori ne stanno sviluppando altri.