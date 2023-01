Guida all’acquisto di laptop: 5 cose da sapere prima di investire

Stai pensando di investire in un Nuovo computer portatile? Suppongo che se fai clic su questo articolo per leggere questo articolo. Sono disponibili in un’ampia varietà di dimensioni, caratteristiche e prezzi, rendendo la scelta del migliore una sfida.

Fai clic per la newsletter online di KURT con suggerimenti rapidi, recensioni tecniche, avvisi di sicurezza e istruzioni per renderti più intelligente.

Per questo è necessario conoscere le proprie esigenze. Ho messo insieme questa guida all’acquisto di laptop per aiutarti a restringere le tue opzioni.

1. Non lasciare che il prezzo sia il fattore decisivo

Indipendentemente dal modello che ottieni, i laptop sono molto costosi. Con questo in mente, alcune persone sceglieranno immediatamente l’opzione più economica. Al contrario, altri potrebbero fare il contrario e optare per il modello più costoso, assumendo qualsiasi cosa Questo è costoso Deve essere il migliore.

Indipendentemente dal lato della medaglia su cui ti trovi, la scelta di un laptop basata solo sul prezzo è quasi garantita per finire con una delusione.

PERCHÉ WINDOWS È L’OBIETTIVO NUMERO 1 DEL MALWARE: Due semplici modi per stare al sicuro

I laptop a basso costo sono dotati di uno spazio di archiviazione minimo e senza molte funzionalità necessarie tu lavori, Potrebbe non essere appropriato.

Mentre i più costosi spesso includono funzionalità che non verranno mai riempite, così come un sacco di spazio di archiviazione che non verrà mai riempito.

Invece di scegliere il meno costoso o il più costoso, dovresti invece:

Imposta un budget massimo

Valuta le tue esigenze attuali e cosa speri contenga il tuo nuovo modello

Trova un dispositivo che soddisfi tutte o la maggior parte delle tue esigenze e rimani comunque nei limiti del tuo budget

Controllo rapido per vedere se qualcuno sta spiando il tuo computer

2. Prova sempre prima di acquistare

Che tu sia il proprietario di un laptop per la prima volta o che tu stia semplicemente passando a un nuovo dispositivo, Dandoti… nuovo computer È sempre una buona idea fare un test drive prima di decidere di acquistarlo.

È importante notare che quasi tutti i negozi di tecnologia tradizionali, inclusi Apple Store, Microsoft Store e Best Buy, ti consentono di testare il loro hardware. Questo ti consentirà di:

Verifica se le funzionalità sono di tuo gradimento

Scopri la tastiera, il touchpad e l’interfaccia

Assicurati che sia la dimensione e il peso che stai cercando

Se il negozio Per qualche motivo non ti consente di testarlo o, se lo acquisti online, ricontrollalo POLITICA DI RITORNO Prima di acquistarlo, assicurati che sia ragionevole.

3. Essere consapevoli della compatibilità

Un errore sempre più comune quando si acquista un laptop è non controllare la compatibilità delle porte. Oggi, la maggior parte dei laptop utilizza porte USB-C, mentre le hai ancora diversi dispositivi che utilizzano porte USB-A.

Come utilizzare Promemoria sul tuo Mac e perché dovresti

È vero, questo problema di incompatibilità può essere risolto acquistando un dongle. Tuttavia, piuttosto che spendere di più, è una buona idea controllare se le porte del tuo computer sono compatibili con la maggior parte dei dispositivi che sai che utilizzerai.

4. Piano per il lungo raggio

Come prendere una decisione basata esclusivamente sul prezzo, non affrettarti ad acquistare un laptop in base alle tue esigenze attuali perché vuoi che il tuo computer duri almeno alcuni anni. Quindi prima di acquistare è sempre opportuno:

Dai un’occhiata alla capacità di archiviazione e alle funzionalità del tuo attuale dispositivo

Limita il numero di app e servizi che utilizzi

Scopri di cosa avrai bisogno per superare i prossimi anni

Non è necessario necessariamente ottenere il modello più avanzato e moderno; Tuttavia, dovresti sempre acquistarne uno che sia almeno un miglioramento del tuo dispositivo attuale e ti permetta di farlo crescere per tutte le tue esigenze future.

Come accendere la luce della tastiera sul tuo MAC

5. Le dimensioni contano

Dovresti sempre considerare Riccioli d’oro quando scegli un laptop. A seconda dei tuoi gusti, alcuni potrebbero essere troppo grandi, altri troppo piccoli, portandoti a desiderare il modello “giusto” per te.

Questo può essere rapidamente determinato da diversi fattori:

Se hai intenzione di usarlo di più in viaggio o a casa

Dove intendi utilizzarlo e/o per cosa intendi utilizzarlo

I tuoi requisiti di visione e scrittura.

Diciamo che prevedi di utilizzare il tuo laptop esclusivamente a casa. In questo caso, un dispositivo potente che misura almeno 15 pollici soddisferà maggiormente le tue esigenze, purché tu abbia spazio sulla scrivania o ovunque tu preveda di lavorare.

Chiedi a Kurt: posso lasciare il computer in modalità di sospensione o devo spegnerlo?

Questi dispositivi potrebbero non entrare nello zaino o nel marsupio di tua scelta e, se pesano circa 10 libbre o più, non saranno apprezzati sulle tue spalle.

Se lavori spesso in viaggio, un dispositivo più piccolo, che misura circa 11 pollici o giù di lì, potrebbe essere più adatto a te. Tuttavia, come accennato prima di acquistarlo, è meglio provarlo prima, poiché potresti riscontrare problemi a digitare sulla tastiera più piccola; Il modo migliore per procedere è creare un dispositivo da qualche parte nel mezzo.

Ovviamente, l’errore generale più importante che chiunque può commettere quando acquista un nuovo laptop è prendere la decisione in base a un solo fattore. È essenziale considerare le varie esigenze e i motivi dell’acquisto prima di prendere la decisione finale. Considerando questi cinque fattori, sei sicuro di portare a casa un dispositivo che ti farà sentire bene nel prossimo futuro.

CLICCA PER L’APP FOX NEWS

Per ulteriori suggerimenti tecnici, assicurati di iscriverti alla newsletter gratuita di CyberGuy facendo clic sul collegamento “Newsletter gratuito” nella parte superiore del mio sito Web.

Copyright 2023 CyberGuy.com. Tutti i diritti riservati. Gli articoli e i contenuti di CyberGuy.com possono contenere link di affiliazione che guadagnano commissioni quando vengono effettuati gli acquisti.