I birrai continuano a dominare i pirati a Milwaukee

Per quanto riguarda Milwaukee Brewers, è sempre bello vedere i Pittsburgh Pirates arrivare in città.

Combinando alcuni passaggi potenti, abbastanza attacco e una grande nona staffetta, i Brewers rimangono imbattuti in questa stagione contro le loro controparti NL Central all’American Family Field dopo aver vinto 4-3 venerdì sera.

Aaron Ashby ha vinto solo per la seconda volta in tutto l’anno dopo essere partito alla grande da cinque run, viaggiando con quattro giocatori diversi mentre Milwaukee ha stabilito il suo record di 4-0 in casa contro il Pittsburgh nel 2022.

Casella dei risultati: Birrai 4, Pirati 3

Willie Adams ha anche pareggiato Rudi Telles per guidare la squadra con il suo 17esimo conteggio.

Ed è stato Adames a distinguersi nella giocata fondamentale del gioco, salvando i Brewers e avvicinandosi a Josh Hader al nono posto.

I Buccaneers avevano il 1° e il 3° classificato con due vittorie quando l’ex birraio Daniel Vogelbach ne mandò uno nel divario al centro destro.

Il terzo classificato, Diego Castillo, ha segnato facilmente. Kevin Newman, primo, è arrivato terzo e non ha rallentato dopo che Andrew McCutchen ha colpito Adames con una staffetta da destra.

Adames ha risposto con un perfetto tiro di Victor Caratini e Newman ha fatto un miglio per finire la partita.

“Mi ha davvero sorpreso”, ha detto di Newman. “Ovviamente pensavo che non sarebbe andato. Quando mi sono girato e l’ho visto correre, ho appena lanciato la palla. Era come, ‘Cosa sta succedendo?’ Dove sta andando? “

“Soprattutto con il primo in classifica in arrivo. Non so quale sia il processo di pensiero dietro questo gioco”.

I Brewers lo prenderanno chiaramente, soprattutto dopo aver perso due su tre contro i Chicago Cubs per iniziare la loro ultima casa nel primo tempo.

“Il tuo normale orologio come giocatore intermedio ti dice che non ci sarà gioco”, ha detto l’allenatore Craig Konsell. “Quindi, girati e guarda. Questo è quello che ha fatto. Poi, ovviamente, devi prepararti a lanciarlo, e lui ha fatto un tiro perfetto”.

Nel frattempo, Hader si è scatenato in tre partite consecutive: un territorio inesplorato per lui considerando il suo status di miglior giocatore del gioco è più vicino. Di conseguenza, la staffetta gli ha permesso di segnare la sua 26esima parata in major league.

“Senti, Josh è venuto a prenderci per alcuni giorni e ha avuto un’ottima stagione”, ha detto Consell. “Ha passato un po’ di tempo in cui ha rinunciato a correre, ed è nostro compito portarlo avanti.

“Quindi abbiamo fatto una bella dimostrazione difensiva alla fine della partita per prenderlo in braccio. Questo è quello che dobbiamo fare. Josh, non c’è nessuno che preferiremmo tornare lì. Penso che tutte le squadre direbbero lo stesso”.

I Brewers sono ora 9-2 contro i Pirates in questa stagione.

È stato il secondo inizio di Ashby da quando è stato riportato dalla lista degli infortunati il ​​2 luglio e il secondo contro i Buccaneers.

Il suo ritorno è stato ben lontano dalla vittoria a Pittsburgh, dove è stato segnato da cinque successi, tra cui un paio di creepers, quattro run e una passeggiata con sei successi nei 3 e 3 inning.

Questa volta gli è stato permesso di lanciare altri 10 lanci (72 in totale) e ha commesso un solo fallo, un passante 0-2 che stava effettivamente cadendo e fuori dalla zona colpita Diego Castillo è stato in grado di correre e guidare. centro sinistro per portare i Pirates in vantaggio per 2-1 nel quarto gioco.

Ashby (2-6). la cui camminata è arrivata nei suoi ultimi sei, gli ha ricoperto la schiena con un superbo ostacolo di 95,9 miglia all’ora, un colpo diretto contro di lui da Brian Reynolds.

Ha concesso tre colpi ed entrambi hanno corso mentre ne colpiva tre.

“Pensavo che avesse tirato la palla molto bene”, ha detto Consell. “Correndo sul suo prato, anche, non è stato un brutto tiro. È una palla fuori dall’area. I primi tre round sono stati buoni come vedrai. Ha superato cinque punti.

“Quindi, è un altro passo avanti per lui oggi e molto incoraggiante”.

I Brewers hanno preso il comando nella seconda contro JT Brubaker in una singola caricata sul regolamento da Keston Hiura.

Poi sono tornati in vantaggio per sempre in fondo al quarto posto grazie a una tripla RBI di Kolten Wong e una base caricata singola di Jace Peterson, che ha iniziato il doppio gioco con basi caricate nella seconda.

Dopo aver lanciato Hobby Milner 1-2-3 per il settimo, Adames ha guidato il fondo della gomma girando a sinistra. Era la prima volta che Homer giocava da quando ha giocato un Grande Slam a Pittsburgh il 1 luglio.

“Sono stato contento di aver colpito Homer oggi e di aver fatto un buon swing sulla palla”, ha detto Adams. “Sembrava un po’ strano perché è passato un minuto. È stato fantastico mettere la canna sulla palla. Spero che questo mi scaldi”.

Devin Williams ha lavorato attorno a un paio di titolari per l’ottavo posto, registrando la sua ventiduesima posizione da leader della MLB e la ventitreesima apparizione senza punti consecutivi, prima che Hader agisse al nono posto.