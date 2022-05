I tre segni zodiacali con i migliori oroscopi di giovedì 26 maggio 2022

Con più pianeti che si trasformano in Ariete, aspettare e sperare che le cose migliorino o cambino non è più un’opzione.

Ciò sarà enfatizzato dall’unione della Luna con Marte in questo segno di fuoco Oggi, facendo sembrare che ci sia un’urgenza collegata ai tuoi sentimenti.

Il Moon giudica sempre i tuoi sentimenti. Quando sei in Ariete, potresti sentirti frustrato più facilmente, ma è anche difficile sedersi ed essere pazienti.

C’è una differenza tra pazienza e procrastinazione.

Se ci sono momenti in cui non ti senti pronto a fare quel passo avanti nella tua vita, potresti dire a te stesso che sei paziente e stai aspettando il momento giusto. Tuttavia, questa convinzione può spesso essere mascherata da procrastinazione.

L’energia dell’Ariete corrisponde oggi a Saturno in Acquario e Plutone in Capricorno. Questo ti incoraggia a capire che l’unica cosa che consente la procrastinazione è ritardare la tua felicità e pace.

Venere è il pianeta dell’amoreè anche in Ariete e comunicherà con La luna ti spinge a fare dei passi Per afferrare e reclamare tutto ciò che ami.

Questo potrebbe spingerti ad aprirti a una nuova relazione, o finalmente portarti a presentare quella lettera di dimissioni alla ricerca di una vita che ti faccia stare bene con la tua anima.

Qualunque cosa tu senta nella tua anima, renditi conto che c’è sempre un’azione che puoi intraprendere per avvicinarti di un passo alla vita che sogni.

Spesso si tratta solo di un passo dalla persona con cui vivi attualmente.

Ecco i tre oroscopi che hanno i migliori oroscopi per giovedì 26 maggio 2022.

1. Ariete

(21 marzo – 19 aprile)

Ti sei sentito come se ci fosse stato un accumulo di energia ultimamente, facendoti sentire nauseato come se non vedessi l’ora di iniziare o fare qualunque cosa ti accada. L’energia di oggi è una parte importante per iniziare ad abbracciare il periodo di lavoro in cui stai passando.

Spesso, devi essere consapevole di assicurarti di dedicare il tuo tempo a pensare e pianificare, ma per ora non è qualcosa di cui dovresti preoccuparti.

Hai passato del tempo, pianificando, pensando troppo e persino pensando troppo mentre ti interrogavi. I sentimenti e le azioni decisive influenzano te e il corso della tua vita. Oggi, l’Ariete si connette con Saturno in Acquario e Venere in Ariete.

questo è importante. Essendo decisivo, completi anche alcune importanti lezioni karmiche. Sebbene abbiano qualcosa a che fare con le relazioni romantiche che hai o hai avuto nella tua vita, possono anche essere parte dei tuoi sentimenti su te stesso.

Assicurati che qualsiasi azione oggi sia basata sulla tua verità. Indipendentemente dal fatto che tu abbia bisogno o meno di avviare una conversazione con qualcuno, questa nuova azione deve essere basata sulla tua vera identità e non più sulla persona che stai fingendo di essere.

2. Acquario

(20 gennaio – 18 febbraio)

Quando inizi la giornata, è importante ricordare quanto lontano sei arrivato. C’è molta energia in questo momento intorno a Saturno in Acquario. È ancora diverso da quando il pianeta si è trasferito per la prima volta nel tuo segno zodiacale più di un anno fa.

Saturno, in questo caso, rappresenta per te un’opportunità per andare avanti con il tuo processo di guarigione. Non solo più di una cosa ma arrivare in un luogo dove la tua crescita apre nuove strade nella vita e chiude alcune porte che non ne fanno più parte.

Queste sono lezioni, ma stanno arrivando così puoi abbracciare quanto sei cresciuto nel modo in cui interagisci e nelle scelte che fai.

Piace Saturno si collega con la Luna in Arietequesta sarebbe una realizzazione importante nel vedere che mentre le cose possono ancora eccitarti o infastidirti quando accadono, non influenzano più la tua autostima o fiducia nelle tue decisioni.

annuncio Sei pronto per una relazione? Clicca qui per chiarezza con una lettura psichica!

Questo è un luogo di forza. Possono sentire i tuoi sentimenti senza che ti debbano giudicare, o tu senti di doverli evitare, quindi non lo fanno. È qui che lavori dal centro del tuo cuore, sapendo che sei emotivamente sicuro e protetto per affrontare qualsiasi cosa possa sorgere, il che significa anche che potresti aver imparato un livello completamente diverso da quella lezione che stavi attraversando.

3. Capricorno

(22 dicembre – 19 gennaio)

Storie correlate da YourTango:

Il mondo può spesso sembrarti un posto in bianco e nero. Le cose sono vere o false, sì o no. Lavori su ciò che risuona con te o su ciò che ritieni sia un obbligo o addirittura un utile guadagno. Una volta che ti aggrappi a qualcosa, anche se cambi emotivamente.

Questo può essere utile per realizzare determinate cose, ma nella tua vita, conoscere chi sei veramente è la cosa più preziosa che puoi fare. Va bene alzare lo sguardo ogni tanto e chiederti se il tuo percorso è ancora come vorresti che fosse.

Va bene tornare un po’ indietro, saltare avanti o cambiare completamente corsia. Tuttavia, nessuno può darti il ​​permesso di farlo. Solo tu puoi.

Usa l’energia dell’Ariete con Plutone in Capricorno per pensare a quanto è cambiata la tua realtà personale. Senti cosa significa per la tua vita adesso. In modo che tu possa cambiare te stesso e la tua vita.

Non importa quanto sembri essere bloccato da qualche parte, in realtà non lo sei. Usa l’energia della giornata per superare il pensiero di non avere più opzioni. Invece, incarna la tua realtà. In modo che non importa dove andrai, ci arriverai almeno essere fiducioso Sei esattamente dove dovresti essere.

Altro per te su YourTango:

Kate Rose Artista, scrittore, yogi appassionato, astrologo spirituale, allenatore di relazioni e vita e oratore motivazionale. Come assioma spirituale, pratica l’astrologia e ama la religione. Per più del suo lavoro, visitala sito web.