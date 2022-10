Il giorno più fortunato della settimana per ogni segno zodiacale, 10-16 ottobre 2022

Questa settimana, molta energia sta accadendo dietro le quinte attraverso il costante attrito di Saturno in Acquario e Urano in Toro.

Questo punto di tensione tra i pianeti che governano i limiti e la libertà si sta avvicinando al culmine poiché questa energia ha iniziato un argomento più ampio della tua vita l’anno scorso.

Quando pensi alla fortuna, ciò che immagini è la libertà di essere in grado di scegliere intuitivamente ciò che sai essere effettivamente pensato per te.

Le restrizioni delle forze esterne o interne lo impediscono.

ma alla fine, La fortuna è qualcosa che devi essere da qualche parte per ricevereCiò è causato dall’attrito tra Saturno in Acquario e Urano in Toro.

Questa settimana, come mediatore morbido dei venti del cambiamento, Mercurio, Venere e il Sole saranno in Bilancia, dando armonia e soluzione a qualsiasi conversazione o situazione che potrebbe essersi rivelata impegnativa.

Le conversazioni continueranno ad essere fondamentali questa settimana poiché Mercurio ora è vivo e torna in Bilancia, dove è iniziato. È retrò, quindi aspettati temi da settembre; Tuttavia, ora ci sarà un risultato più chiaro e conciso.

Marte in Gemelli e Nettuno in Pesci è un’altra energia simile a Urano e Saturno che influenzerà molti nel corso della settimana.

Questi due pianeti sono anche in una crisi di intuizione contro logica e di ciò su cui devi fidarti e agire in modo che tu e quelli nella tua vita possiate godere del successo e della gioia.

Mentre questi picchi interplanetari possono essere scoraggianti poiché chiariscono che le cose non possono andare come hanno fatto, bilanciare i venti della Bilancia aiuterà a garantire che qualsiasi transizione sia regolare.

Devi essere sicuro di vedere la sfida come la strada per il successo.

Questo è il giorno più fortunato della settimana per ogni segno zodiacale in astrologia dal 10 al 16 ottobre 2022.

Ariete

(21 marzo – 19 aprile)

Il giorno più fortunato: mercoledì 12 ottobre

Urano in Toro crea un file Punto di crisi a lungo termine con Saturno in Acquarioche influenzerà il cambiamento delle persone con cui trascorri del tempo.

Questo ci ricorda molta energia dell’anno passato ed è tornato ora in modo da poter vedere il valore nelle persone di cui ti circondi. Trova il modo di mostrare agli altri che apprezzi meglio il loro spazio nella tua vita perché questo prossimo capitolo della tua vita probabilmente ti farà beneficiare dell’abbondanza che portano nella tua vita.

il Toro

(20 aprile – 20 maggio)

Il giorno più fortunato: mercoledì 12 ottobre

È tempo di assicurarti che la tua carriera sia in linea con tutti i lavoratori autonomi che hai svolto. Urano in Toro mette in evidenza te stesso e le tue convinzioni sulla vita, mentre Saturno in Acquario ti dà spazio per riflettere e crescere nella tua carriera.

Spesso, non è realistico che un singolo lavoro sia in grado di soddisfarti man mano che cresci nel corso della tua vita. L’opportunità di questa settimana ti incoraggia a cercare di trovare qualcosa di più in sintonia con chi sei diventato piuttosto che con chi eri prima.

Gemelli

(21 maggio – 20 giugno)

Il giorno più fortunato: domenica 16 ottobre

Quando attingi ai tuoi veri sentimenti più vulnerabili, puoi anche attingere al tuo intuito. È questa parte interiore di te che può aiutarti a rivelare i tuoi momenti e opportunità fortunati.

Urano in Toro ti aiuta a risolvere i tuoi pensieri esoterici e subconsci insieme a Saturno in Acquario, illuminando il lato più fortunato della tua vita. Potrebbe non essere sempre facile scavare più a fondo per rivelare chi sei veramente, ma questa settimana ti mostra dove si trova il tuo tesoro più grande.

cancro

(21 giugno – 22 luglio)

Il giorno più fortunato: Venerdì 14 ottobre

Nettuno in Pesci aleggia sulla tua area di vita che determina la fortuna che puoi raccogliere. Questa settimana, con Marte in Gemelli e Nettuno in Pesci, ti viene chiesto di considerare come i tuoi pensieri influenzano la realtà in cui vivi. Se ultimamente ti sei sentito come se le cose fossero disperate o deprimenti, questa è la tua occasione per vedere come i tuoi pensieri hanno limitato i doni che l’universo ti invia.

Una volta che lo capirai, sarà anche un’opportunità per cambiarlo.

Leo

(23 luglio – 22 agosto)

Il giorno più fortunato: Lunedì 10 ottobre

Mercurio è il terzo pianeta a spostarsi in Bilancia questa settimana, unendo il pianeta della comunicazione con il Sole e Venere. Tutta questa attività dipende dall’aspetto della tua vita che governa la comunicazione.

Tendi ad essere audace quando parli di ciò che conta davvero per te, ma questa settimana riceverai anche il dono della diplomazia. È tempo di parlare di ciò che ami e desideri veramente Crea più fortuna nella tua vita; In questo modo, l’universo può salire per incontrare la tua vibrazione.

Vergine

(23 agosto – 22 settembre)

Il giorno più fortunato: domenica 16 ottobre

L’energia del Toro ti porta fortuna, mentre l’energia dell’Acquario ti aiuterà a prendere decisioni più sane per te stesso e la tua vita. Questa settimana, Urano in Toro crea un attrito positivo con Saturno in Acquario.

Avrai l’opportunità di vedere in prima persona come la salute che senti ti consentirà di ottenere opportunità più positive. Puoi rimuovere te stesso da qualsiasi ciclo o schema che sembra portarti lontano dall’essere il meglio di te stesso. Una volta fatto, rimarrai stupito da come risponde la vita.

Equilibrio

(23 settembre – 22 ottobre)

Il giorno più fortunato: Giovedì 13 ottobre

Marte in Gemelli e Nettuno in Pesci ti aiutano a vedere la luce e a sfruttare tutto il lavoro che hai svolto questa settimana. Mentre questi due pianeti sono al loro apice, il che può creare alcuni momenti difficili nella ricerca del cambiamento, questo è davvero un bene per te.

Durante questa settimana, sarai in grado di abbracciare pienamente il nuovo sé e la vita su cui hai lavorato, il che ti consentirà di aprire nuove porte.

Lo scorpione

(23 ottobre – 21 novembre)

Il giorno più fortunato: domenica 16 ottobre

Questa settimana, prima che la stagione delle eclissi entri in pieno vigore, il focus principale dell’energia per te sarà l’energia di Saturno in crisi in Acquario con Urano in Toro. Questi due pianeti illuminano le aree principali della tua vita, influenzando la tua casa e le tue relazioni.

Ma questa è anche l’area di interesse principale per te durante tutto l’anno, poiché le eclissi che si verificano sia in Scorpione che in Toro evidenziano temi simili. Questa settimana ti verrà chiesto di fare un passo avanti e di essere il creatore del tuo destino, assicurandoti di vivere la vita che desideri veramente.

Sagittario

(22 novembre – 21 dicembre)

Il giorno più fortunato: Lunedì 10 ottobre

Mai sottovalutare le persone intorno a te. La transizione di questa settimana da Mercurio alla Bilancia rappresenta il terzo pianeta, con il Sole e Venere che sono gli altri due che occupano la parte della tua vita che lo governa. Sei un segno che ama cercare nuove esperienze, avventure e crescita.

Con la Bilancia, un segno d’aria che è equilibrato e ricambiato in questa parte della tua vita, ci sono opportunità qui. Per quanto solo tu possa essere a volte, rendersi conto dell’importanza di coloro che ti circondano può fare la differenza nel luogo in cui finisci per essere.

Capricorno

(22 dicembre – 19 gennaio)

Il giorno più fortunato: Lunedì 10 ottobre

La tua carriera è sempre un’area che ti pone grande enfasi. Questa settimana, Mercurio, Venere e il Sole convergono tutti in un aspetto della tua vita che governa carriera e lavoro. Con Venere qui, c’è una forte spinta per assicurarti che ami sinceramente quello che fai.

Quando ti rendi conto che trascorri la maggior parte del tuo tempo al lavoro, diventa chiaro che partecipare a qualcosa che sembra un compito influirà anche sulla tua anima. Usa questa energia per abbracciare la tua forza per assicurarti di amare ogni area della tua vita, inclusa la tua carriera.

Acquario

(20 gennaio – 18 febbraio)

Il giorno più fortunato: Lunedì 10 ottobre

Questa settimana ne inizia uno La fase più felice della tua vita Poiché Mercurio, Venere e il Sole si allineano tutti con la tua vita, offrendo opportunità positive e successo. Se ultimamente ti senti giù o ti chiedi se c’è un modo per far sentire davvero tutti gli aspetti della tua vita contribuire a quello che sei, questo è l’inizio di questi cambiamenti.

Per te, l’energia della Bilancia controlla la fortuna che affronti in questa vita. Il mondo è la tua ostrica, con Mercurio, Venere e il Sole tutti qui per le prossime settimane.

Pesci

(19 febbraio – 20 marzo)

Il giorno più fortunato: Martedì 11 ottobre

Quando sai cosa vuoi, puoi finalmente crearlo. Come segno d’acqua, a volte, tendi ad andare molto con il flusso, il che significa che non finisci sempre dove vuoi o addirittura devi essere.

Con l’arrivo dell’energia questa settimana, avrai l’opportunità di considerare che tipo di vita desideri e, soprattutto, cosa significa per dove vivi. Nettuno in Pesci e Marte in Gemelli creano un climax per te questa settimana su un argomento in corso che circonda questo problema che ti consentirà alla fine di scegliere cosa è giusto e cosa non lo è.

