Il Liverpool domina il Villarreal, ma la squadra di Klopp potrebbe tornare in Champions League

Liverpool, Inghilterra – Non lasciarti ingannare dalla piccola differenza di punteggio. La vittoria per 2-0 del Liverpool sul Villarreal ad Anfield è stata la semifinale più unilaterale che si potesse guardare.

Ma 2-0 potrebbe essere sufficiente per mantenere vivo il sogno del Liverpool di vincere quattro trofei importanti in una stagione. La squadra di Unai Emery ha ancora 90 minuti dalla fine della gara di ritorno di martedì prossimo, rompendo tutto e raggiungendo la finale di Champions League il 28 maggio a Parigi, ma credere che il Liverpool soccomberà all’impensabile Villarreal è contro ogni logica e statistica. Battagliero.

“E’ 2-0 all’intervallo [in the tie], “Ha detto Jurgen Klopp.” Questo è un ottimo esempio di punteggio di cui devi essere completamente consapevole. Dobbiamo essere dell’umore giusto al 100 percento e giocare la gara di ritorno proprio come abbiamo giocato la prima. Il punteggio è buono, ma non abbiamo vinto”.

Questa partita ci ha regalato un ritorno importante negli ultimi anni, in cui il Liverpool ha rotto lo svantaggio di 3-0 contro il Barcellona e ha vinto 4-0. Se il Villarreal riuscirà a battere la squadra di Klopp all’Estadio de la Ceramica, sarà nella stessa serie di shock di quella notte indimenticabile ad Anfield nel maggio 2019.



Ma il fatto che il Liverpool non sia riuscito a spostare il proprio dominio sull’orlo della vittoria significa che il Villarreal, vincitore dell’Europa League della scorsa stagione, è ancora fiducioso nella gara di ritorno. I “sottomarini gialli” hanno messo fine alle ambizioni europee di Arsenal, Manchester United, Juventus e Bayern Monaco negli ultimi 12 mesi, quindi il Liverpool non le prenderà alla leggera, ma proprio il motivo per cui la squadra di Klopp è stata così controllata durante la prima gamba. Il Liverpool non ha sottovalutato il Villarreal.

Sia Juventus che Bayern non hanno riconosciuto il rischio del Villarreal in contropiede e hanno pagato a caro prezzo, ma il Liverpool non ha commesso un errore del genere e la loro concentrazione difensiva è stata altrettanto importante. Alla fine della partita, il Liverpool ha registrato 20 tentativi di gol rispetto allo sforzo del Villarreal. Secondo i dati ufficiali della UEFA, il Liverpool ha avuto 93 attacchi (Villarreal solo 15) e ha completato 645 passaggi, al contrario 182 della squadra di Emery. In termini di possesso palla, il Liverpool ha goduto del 68% in 90 minuti.

Il Liverpool ha ancora una partita da giocare nella finale di Champions League. Catherine Ivy / Getty Images

Vincono solo 2-0, ridotti dalle occasioni mancate e dall’organizzazione e disciplina difensiva del Villarreal. Nel primo tempo la squadra spagnola ha dato una lezione magistrale nello sconvolgere l’atmosfera, rallentando il gioco, facendo perdere tempo e non permettendo al Liverpool di giocare al solito ritmo mozzafiato. L’approccio del Villarreal ha frustrato la sua squadra e ha calmato il pubblico – un successo ad Anfield nella notte della Champions League – ma c’era sempre la sensazione che la diga si sarebbe rotta se il Liverpool avesse continuato ad andare avanti.

Riguarda la gestione del gioco e la pazienza, facilitata dall’essere Diego Alcondara A centrocampo del Liverpool, insieme agli ex giocatori di Barcellona e Bayern, nessuno in maglia rossa si è fatto prendere dal panico per i tentativi del Villarreal di soffocare la partita. Ma era chiaro che il Liverpool era pronto a correre attraverso le marce alla ricerca del primo gol dopo che Fabinho aveva subito un gol in fuorigioco al 50 ‘, arrivato tre minuti dopo. Giordano HendersonIl cross colpisce il portiere Geronimo Rully Dopo essere stato deviato verso la meta Pervis Estupinan.

L’obiettivo era portare sollievo e maggiore urgenza Sadio Manè Il Liverpool ha raddoppiato il vantaggio due minuti dopo Maometto Salah. In un batter d’occhio, la cravatta del Villarreal era saldamente a posto e doveva attaccarsi alla punta delle dita. Andy Robertson Poi espulso per un gol in fuorigioco e Virgilio von Dijk E Luigi Diaz Entrambi sono andati vicini alla somma, ma il Villarreal ha abbracciato la sconfitta per due gol.

Sebbene la squadra del Liverpool abbia subito un totale di sette gol negli ultimi due pareggi in trasferta delle semifinali del Liverpool ai Globes 2018 e 2019, non sarà in grado di rinunciare al vantaggio di due gol nelle semifinali di Champions League. Dopo la vittoria per 4-3 all’andata dei rivali della Premier League del Manchester City, la sfida del Liverpool per assicurarsi un vantaggio di un gol contro il Real Madrid al Santiago Bernabeu mercoledì prossimo non è rara.





Globe ricorderà ai suoi giocatori quella notte contro il Barcellona quando nessuno ha dato una possibilità al Liverpool e il Villarreal li esorterà a diffidare della propria spettacolare rinascita.

“Ho visto il Villarreal e il modo in cui erano organizzati è stata una lezione per me”, ha detto Klopp. “Ma non dobbiamo dimenticare che siamo bravi anche noi. Sarà difficile, ma il modo migliore per superare il 2-0 è ignorarlo e ricominciare da 0-0”.

Villarreal ed Emery hanno più resistenza e sperano di poter tirare fuori uno shock.

“[Liverpool] Soffriremo di più al Villarreal stasera”, ha detto Emery dopo la partita.

Potrebbe essere vero, ma la verità è che il Liverpool e i suoi tifosi possono iniziare a fare progetti per il Paris.