Il nuovo iPad di Apple è in vendita per la prima volta con uno sconto di $ 50

Il nuovo iPad ha poco più di due settimane, ma sta già ottenendo un piccolo sconto che lo fa sembrare più conveniente. L’iPad di decima generazione di Apple viene venduto a $ 399 In B&H Photo nella sua configurazione base 64 GB con Wi-Fi. Sebbene questo nuovo modello sia disponibile in quattro colori diversi, lo sconto di $ 50 di B&H è solo sul blu, almeno fino al 13 novembre alle 23:59 ET, quando questo accordo scadrà (se non si esaurisce prima).

Questo nuovo modello di iPad potrebbe non essere l’acquisto illogico dei predecessori del modello base, perché parte da un prezzo molto più alto rispetto alla versione di nona generazione, che è Ancora disponibile per $ 299 – Ma ci sono dei grandi miglioramenti. Oltre ad alcuni colori divertenti, l’iPad di decima generazione ha un’ottima durata della batteria e un veloce processore A14 Bionic con molto spazio per la maggior parte degli utenti. È anche passato dal vecchio connettore Lightning a USB-C, il primo iPad a posizionare la fotocamera frontale nell’orientamento orizzontale ottimale. Suona tutto bene, e lo è, ma nel processo ha perso il jack per cuffie da 3,5 mm. E se vuoi disegnarci sopra, sei limitato a una Apple Pencil di prima generazione e a un dongle di ricarica particolarmente dannata.

Ma, ehi, lo sconto di $ 50 rende alcuni pezzi di questi agenti più indulgenti. Leggi la nostra recensione.

$ 399 L’iPad di decima generazione di Apple è il successore spirituale del vecchio modello di nona generazione. Sebbene in cambio del suo design rivisto, della webcam orientata al paesaggio, della porta USB-C, dello schermo più grande da 10,9 pollici e del processore più veloce, ha abbandonato il jack per le cuffie ed è diventato più costoso.

Se stai cercando di acquistare giochi digitali o contenuti scaricabili su PlayStation o Xbox, dovresti ricontrollare queste carte regalo scontate Eneba per ogni vetrina. Simile alle offerte che abbiamo visto lo scorso fine settimana, Eneba vende a Buono regalo digitale da $ 100 su PlayStation Store per $ 81,69 (circa $ 18 USD) quando si utilizza il codice PSNUS e Carta regalo digitale Xbox da $ 50 per $ 37,86 (circa $ 12 di sconto) con codice Xbox 50. Entrambi i codici promozionali sono validi fino a lunedì 14 novembre alle 7:00 ET. E ancora, dal momento che Eneba ha sede nell’Unione Europea, il tasso di cambio con il dollaro USA può variare un po’ di un dollaro o giù di lì. READ L'enorme perdita di Grand Theft Auto 6 mostra una donna che guida, guida, spara

Non sappiamo se Eneba offrisse queste carte regalo digitali ogni fine settimana, ma per ora vale comunque la pena per chiunque sia già sul mercato di acquistare alcuni giochi digitali o se stai facendo scorta di un acquisto per dopo. Ricorda, puoi sempre ottenere il codice da Eneba e riscattarlo sul tuo account PlayStation o Xbox per una giornata piovosa o per una versione futura del gioco in un secondo momento. I punti bonus vanno a chiunque risparmi denaro su una carta regalo e la utilizzi per acquistare un gioco con un buon affare.

$ 81.69 La carta regalo Sony PlayStation Store è adatta a tutti i tipi di titoli, componenti aggiuntivi e contenuti scaricabili. Di solito sono venduti in tagli da $ 10, $ 25, $ 50 e $ 100. Eneba vende una carta regalo digitale da $ 100 per $ 81,69 quando usi il codice dell’offerta PSNUS Prima delle 7:00 ET del 14 novembre.

$ 37.86 Oltre ai giochi su Xbox Storefront, una carta regalo Xbox può anche essere inserita in un abbonamento a Xbox Live o Xbox/PC Game Pass. È possibile acquistare una carta regalo digitale con un valore compreso tra $ 1 e $ 100. Attualmente, Eneba sta vendendo una carta regalo digitale da $ 50 per $ 37,86 quando usi il codice promozionale. Xbox 50 Prima delle 7:00 ET del 14 novembre.

Sei un fan dei giochi per PC o il tipo che ha le console installate sulla scrivania? Se è così, dai un’occhiata a questo fantastico affare su un gigantesco display OLED Gigabyte Aorus 4K da 48 pollici: è in vendita per $ 899,99 (US $ 600) Amazon E il Nuovo. Per prima cosa, questa schermata è un file grande Ragazzo. Dovresti avere un sacco di spazio sulla scrivania per ogni 48 pollici di esso. Se lo fai, otterrai un valore eccellente per un pannello OLED di alta qualità che supporta frequenze di aggiornamento di 120 Hz, un tempo di risposta rapido di 1 ms e la compatibilità AMD FreeSync per controllare lo strappo dello schermo. Ha due porte HDMI 2.1 e un connettore DisplayPort 1.4, il che significa che è impostato su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X contemporaneamente. READ I salti insettivori del serpente salgono su una lunga scala

L’Aorus potrebbe non essere così impressionante o luminoso come qualcosa come l’ultimo C2 OLED di LG, ma offre molto per chiunque voglia essere grande su una configurazione di combattimento. Inoltre, in passato, questo accordo di solito richiedeva uno sconto per corrispondenza e ora ottieni subito un enorme sconto al momento dell’acquisto.

$ 899.99 L’incursione di Gigabyte nei pannelli OLED è questo modello da 48 pollici che ha caratteristiche simili alle più costose porte C1 e C2 di LG, le due porte HDMI 2.1 che consentono giochi 4K veloci.

Parlando dell’LG C2, la versione da 42 pollici è attualmente in vendita per $ 996,99 Amazono $ 999,99 a miglior acquisto E il mirare. Lo sconto di circa $ 300 lo rende un eccellente rapporto qualità-prezzo per chiunque cerchi un pannello di alta qualità in un piccolo spazio o, come l’accordo Aorus sopra, per vivere quella vita sul grande schermo. Abbiamo offerto questo prezzo simile da BuyDig all’inizio di questa settimana quando è arrivato anche con una carta regalo Visa da $ 100 gratuita. E anche se questa promozione è terminata, è comunque una grande opportunità per chiunque sia sul mercato.

L’LG C2 potrebbe non essere molto diverso dall’ultima generazione C1, ma mantiene una formula vincente per i giocatori con le ultime console o per qualsiasi appassionato di cinema che desidera un televisore in grado di visualizzare chiaramente neri profondi e profondi. Ha il supporto HDMI 2.1 su tutti e quattro i suoi ingressi e supporta una frequenza di aggiornamento di 120 Hz con VRR, ideale per i giochi che hanno un bell’aspetto ma hanno un calo occasionale della frequenza dei fotogrammi (come anello antico). Il C2 alimenta anche l’interfaccia WebOS di LG per lo streaming di Netflix, Disney Plus, Hulu e altro, anche se il supporto HDR e HDMI 2.1 significa che è ottimo con qualsiasi dispositivo di streaming di fascia alta che scegli. READ Questo venditore di vapore sono sopravvissuti ai vampiri con le pistole

$ 996.99 L’LG C2 è disponibile in una configurazione da 42 pollici che è più leggera e luminosa della generazione precedente, il C1. Dispone inoltre di un’impostazione “camera oscura” per ridurre l’affaticamento degli occhi e la possibilità di accedere a diversi profili utente.

No, non abbiamo ancora finito. Ecco altre offerte