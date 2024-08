Il prezzo di USDT e USDC è aumentato di circa 3 miliardi di dollari in una settimana

Il token USDT di Tether ha registrato depositi per 1,5 miliardi di dollari, mentre l’USDC di Circle ha registrato cifre pari a 820 milioni di dollari.

Nonostante la performance positiva che lo ha preceduto, lunedì il più grande mercato delle criptovalute è crollato. L’inizio di questa settimana ha visto un calo di tutte le criptovalute in mezzo al crollo delle azioni globali. Tuttavia, le stablecoin hanno sfidato tutte le probabilità del mercato per tutta la settimana.

In effetti, il settore delle stablecoin ha visto una crescita della capitalizzazione di mercato e dell’offerta, guidata da USDT e USDC.

L’offerta di USDT e USDC raggiunge i 3 miliardi di dollari in una settimana

Nell’ultima settimana, l’offerta di USDT da Tether e USDC da Circle è salita alle stelle fino a raggiungere i 3 miliardi di dollari. Poiché i mercati delle criptovalute hanno assistito a un continuo declino, l’offerta più elevata ha indicato una maggiore necessità di acquistare durante i cali. Pertanto, la maggior parte degli investitori si è affrettata ad acquistare durante il calo poiché i prezzi delle criptovalute sono diminuiti.

Secondo i dati condivisi su X da Lookonchain, Tether ha trasferito 1,3 miliardi di dollari su scambi e indicatori di mercato dal crollo di lunedì. Guarda Catena maschio,

“1,3 miliardi di USDT sono stati trasferiti dalla tesoreria Tether agli scambi dopo il crollo del mercato del 5 agosto.”

I prezzi delle stablecoin sono aumentati improvvisamente dall’inizio del crollo del mercato delle criptovalute, causato dai trasferimenti dei trader agli scambi. In effetti, i dati Cryptoquant hanno rivelato che gli afflussi di USDT verso gli scambi sono aumentati del 181% tra il 3 e il 6 agosto durante il crollo del mercato.

Allo stesso modo, i dati di defiLlama hanno indicato che Binance ha registrato una crescita massiccia dei depositi USDT fino a raggiungere 1,5 miliardi di dollari.

Inoltre, i depositi di USDC su Binance hanno raggiunto il livello record di 820 milioni di dollari in soli 3 giorni.

In parole semplici, i dati mostrano che il recente declino del mercato ha rappresentato un’opportunità di acquisto con tutte le parti interessate che si sono trasformate in acquirenti netti.

L’impatto dell’aumento della pressione d’acquisto è diventato evidente 48 ore dopo, quando i mercati hanno iniziato a riprendersi con guadagni significativi su tutta la linea.

La crescita del valore di mercato raggiunge un livello record

Anche il valore di mercato è aumentato con l’aumento dell’offerta durante la recessione del mercato. La capitalizzazione di mercato del token USDT di Tether è cresciuta fino al livello record di 115,4 miliardi di dollari dopo aver registrato una crescita sostenuta negli ultimi tre mesi. Allo stesso modo, l’USDC ha mantenuto la sua crescita da quando Circle ha aderito al MICA. Nell’ultima settimana, l’USDC ha aumentato le sue cifre di 1,6 miliardi di dollari, raggiungendo i 34,48 miliardi di dollari.

Ora, la coppia USDC ha raggiunto il suo livello annuale più alto dal crollo dell’SVB nel 2023.

Anche altri analisti di criptovalute hanno notato questo aumento, con David Alexander che ha condiviso la sua analisi su X dicendo:

“Movimenti interessanti nella coppia USDC questa settimana poiché l’offerta circolante totale è aumentata di 1,56 miliardi di dollari (4,8%) dopo aver visto un forte calo in vista di venti contrari del mercato più ampi. La maggior parte di questi afflussi si è verificata su Ethereum (1,34 miliardi di dollari) e Solana (356 milioni di dollari).

Nell’ultimo anno, le stablecoin hanno registrato una crescita costante, passando da 124,6 miliardi di dollari il 10 agosto 2023 a 165,4 miliardi di dollari al momento della pubblicazione di questo articolo. Ciò può anche essere visto come un segno di maggiore adozione, interesse e utilizzo, che si traduce in una crescita per USDT e USDC.