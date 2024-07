Il Sundance Festival rivela 6 città nominate per ospitare il festival nel 2027

Immagini Getty

Il Sundance Institute ha selezionato le ultime città che ospiteranno il Sundance Film Festival 2027.

Oltre alla possibilità di restare a Park City e Salt Lake City, nello Utah, le città che si sono qualificate per il turno successivo sono Atlanta, Cincinnati, Boulder, Colorado, Louisville, Kentucky e Santa Fe, New Mexico.

Il Sundance Institute ha esaminato le infrastrutture e le capacità di ogni città per gli eventi e, secondo l’istituto, le città dovevano dimostrare come avrebbero accolto e promosso la diversa comunità e la cultura della creatività indipendente del Sundance.

“Ognuna di queste città ha un vivace ecosistema creativo, in espansione o ben consolidato, che ha permesso alla creatività di fiorire nelle loro città attraverso il loro sostegno alle arti”, ha affermato in una nota Eugene Hernandez, direttore del festival e direttore dei programmi pubblici. “Queste città comprendono la nostra etica e si allineano ai nostri valori.” “Ci ha mostrato interessanti possibilità di collaborazione con il nostro festival – per i nostri artisti, il nostro pubblico e tutti coloro che vogliono far parte del Sundance Film Festival – e rende possibile vogliamo vedere di più.”

Il festival si terrà a Park City e Salt Lake City nel 2025 e nel 2026.

Il comitato di selezione prevede di visitare ciascuna delle città finaliste nelle prossime settimane per esplorare ulteriormente le possibilità. Anche se città come Cincinnati potrebbero non sembrare scelte ovvie, l’istituto ha sottolineato la forte cultura cinematografica indipendente della città. Nel frattempo, Louisville offre un focus di lunga data sull’arte e sulla cultura con una comunità molto diversificata. Santa Fe ha una fiorente comunità cinematografica e un focus artistico in una località turistica storica, mentre anche l’attenzione di Boulder alla sostenibilità è stata fondamentale per la sua selezione. Atlanta ha un punteggio elevato nell’indice azionario ed è un grande centro di produzione cinematografica con una forza lavoro qualificata nel settore. Gli organizzatori hanno inoltre sottolineato che Salt Lake City e Park City hanno un’economia fiorente, una popolazione in crescita e una crescente diversità.

“Per più di 40 anni, il Sundance ha sostenuto i registi indipendenti e il loro lavoro e ha contribuito a puntare i riflettori su di loro”, hanno affermato Epps Borno, presidente del consiglio di amministrazione del Sundance Institute, e Amanda Kelso, amministratore delegato ad interim del Sundance Institute. “Mentre consideriamo attentamente questa importante decisione per il nostro festival, crediamo che questi sei finalisti ci offrano la migliore opportunità non solo di garantire un futuro sostenibile al nostro festival, ma anche di costruire sulla sua eredità continuando a supportare la prossima generazione di narratori. e mettere in risalto nuove opere d’arte audaci”.

“Durante questo processo, ci siamo impegnati in conversazioni ponderate, vivaci, creative e di supporto con governatori, sindaci, sostenitori delle arti, commissari cinematografici e altri leader locali da varie località del paese”, ha continuato Hernandez l’enorme entusiasmo e l’impegno delle città di tutto il paese e apprezzo molto l’energia messa in ogni suggerimento.

I funzionari eletti hanno anche difeso la selezione dei loro distretti da parte del Sundance Festival. “Atlanta è una città diversificata e inclusiva di creatori, pensatori, artisti e narratori che si allineano ai valori fondamentali del Sundance Film Festival e che vogliono vedere Atlanta contribuire all’eredità del Sundance”, ha affermato il sindaco di Atlanta Andre Deakins. Mentre procediamo in questo processo, continueremo a mettere in risalto l’arte, la cultura e le qualità uniche di Atlanta.” “Speriamo di avere l’opportunità di coinvolgere e ispirare la prossima generazione di registi e partecipanti al Sundance”.

“Sono estremamente entusiasta che il Colorado sia tra i finalisti ad ospitare il Sundance Film Festival”, ha affermato il governatore del Colorado Jared Polis “Con lo splendido sfondo di Flatiron City, i legami storici tra Boulder e la famiglia Redford e la capacità di sostenere. un festival in crescita e inclusivo, siamo fiduciosi che Boulder, “Il Colorado sia la sede giusta per il Sundance Film Festival. Sono entusiasta che il Sundance Institute riconosca il potenziale del trasferimento nella mia città natale e attendo con ansia i numerosi vantaggi che ciò porterà. l’intero stato, così come al festival.

“Per più di una generazione, e grazie al continuo sostegno della città di Cincinnati, Film Cincinnati ha posizionato la regione di Cincinnati come una comunità cinematografica preferita”, ha affermato il sindaco di Cincinnati Aftab Pourival. Ha aggiunto: “Sappiamo come coltivare il talento creativo e i lavoratori qualificati dietro le quinte, e sappiamo come celebrarli quando sono sul grande schermo. Anche The Queen City, che è facilmente accessibile a molti residenti negli Stati Uniti, è un grande città per un turismo più ampio, affrontando grandi eventi con professionalità e capacità. Sia Cincinnati che il Sundance Film Festival sono sull’orlo di un grande cambiamento e non vediamo l’ora di collaborare e crescere insieme”.

“Louisville e la sua variegata comunità artistica sono orgogliosi di essere finalisti al Sundance Film Festival”, ha affermato il sindaco di Louisville Craig Greenberg. “La nostra ricca storia di eventi di livello mondiale, un’industria cinematografica in crescita e il nostro impegno per la sostenibilità ci posizionano idealmente per il futuro del festival. Siamo la sede dei Greatest Two Minutes”. Nello sport, siamo pronti a ospitare i 10 giorni più belli del cinema”.

“Abbiamo avuto la fortuna di ospitare il Sundance Film Festival e di essere stati testimoni di alcuni dei più grandi film prodotti negli ultimi 40 anni”, hanno dichiarato in una conferenza congiunta il sindaco di Park City Nan Worrell, il sindaco di Salt Lake City Erin Mendenhall e il sindaco di Salt Lake County Jenny Wilson. “Lavorare in collaborazione su una nuova visione per ‘Due città, una esperienza’ con l’obiettivo condiviso di rivitalizzare il festival con una maggiore tradizione di narrazione nei prossimi 40 anni e al centro della nostra proposta c’è l’impegno a garantirlo”. rimane una vetrina stimolante di film indipendenti, che riunisce pubblico e creativi di ogni ceto sociale”.

“Santa Fe e il Sundance Film Festival sono una combinazione naturale”, ha affermato il sindaco di Santa Fe Alan Weber. “I nostri valori condivisi di inclusione, sostenibilità e diversità sono stati i tratti distintivi della nostra comunità e lo spirito del festival indipendente di Santa Fe fornirà un’esperienza autentica , casa unica e stimolante per narratori di ogni tipo”. Il senso dello scopo di Sundance e il senso del luogo di Santa Fe rendono questa partnership pronta a realizzarsi.