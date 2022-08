iOS 16 Beta 5: la percentuale della batteria ora visualizzata nella barra di stato dell’iPhone

Con la quinta versione beta di iOS 16Apple ha aggiornato l’icona della batteria su iPhone con ID viso Visualizza la percentuale della batteria selezionata anziché solo una rappresentazione visiva del livello della batteria. Il nuovo indicatore della batteria è disponibile in iPhone 12 E il iPhone 13 Modelli, ad eccezione dell’iPhone 12‌/13 mini da 5,4 pollici. È disponibile anche a iPhone 11 Pro, Pro Max, XS, XS Max, I phone X.



La percentuale della batteria è assente su iPhone con Face ID a causa della mancanza di spazio su entrambi i lati della tacca che ospita l’hardware della fotocamera TrueDepth. Il nuovo design aggiunge il livello di batteria specificato all’icona della batteria, fornendo un’idea migliore dello stato della batteria a colpo d’occhio.

in iOS 15 E nelle versioni precedenti di iOS, l’icona della batteria è visibile per il livello della batteria, ma non fornisce una percentuale specifica. Per ottenere queste informazioni, gli utenti di iPhone‌ devono scorrere verso il basso fino al Centro di controllo o scorrere fino alla vista Centro Oggi per vedere il widget Batteria.

L’icona della batteria cambia colore in base allo stato della batteria e al colore di sfondo di ‌iPhone‌. Durante la carica, ad esempio, l’icona della batteria è verde e viene visualizzato l’indicatore di carica.



La percentuale della batteria può essere attivata e disattivata nell’app Impostazioni nella sezione Batteria. La funzione di percentuale della batteria sembra essere disponibile sulla maggior parte degli iPhone che hanno una tacca, ma non è un’opzione in iPhone 12 minio iPhone 13 mini, ‌iPhone 11‌ o iPhone‌ XR probabilmente a causa di limitazioni di spazio e/o qualità del display.



‌iOS 16‌ beta 5 è disponibile per gli sviluppatori in questo momento e Apple lancerà una beta pubblica nel prossimo futuro.