La Cina si prepara ad allentare le restrizioni sul coronavirus dopo una settimana di proteste storiche

Fonti: la Cina consente la quarantena domestica, riduce i test di massa

Un alto funzionario afferma che la gravità del virus si sta indebolendo

Il cambiamento arriva dopo una serie di manifestazioni

Il più grande spettacolo di sfide pubbliche degli ultimi anni

HONG KONG/PECHINO (Reuters) – La Cina è pronta ad annunciare un allentamento dei protocolli di quarantena per il COVID-19 nei prossimi giorni e un taglio ai test di massa, hanno riferito fonti a Reuters, in un netto cambiamento di politica dopo la rabbia nei confronti del mondo. Le restrizioni più severe hanno scatenato proteste diffuse.

I casi in tutto il paese rimangono vicini a livelli record, ma i cambiamenti arrivano quando alcune città hanno revocato i blocchi negli ultimi giorni e un alto funzionario ha affermato che la capacità del virus di causare malattie si sta indebolendo.

Le autorità sanitarie che hanno annunciato l’allentamento nelle loro regioni non hanno menzionato le proteste – la più grande dimostrazione di disobbedienza civile in Cina da anni – che andavano dalle veglie a lume di candela a Pechino agli scontri di piazza con la polizia a Guangzhou.

Le fonti che hanno familiarità con la questione hanno affermato che le misure da divulgare includono la limitazione dell’uso di test di massa e test regolari dell’acido nucleico, nonché misure per consentire l’isolamento a casa di casi positivi e contatti stretti in determinate circostanze.

Questo è molto diverso dai precedenti protocolli che hanno portato alla frustrazione pubblica poiché intere comunità sono bloccate, a volte per settimane, anche dopo un solo caso positivo.

La frustrazione è esplosa la scorsa settimana per le manifestazioni di sfida pubblica senza precedenti nella Cina continentale da quando il presidente Xi Jinping è salito al potere nel 2012. I disordini arrivano mentre l’economia si prepara a entrare in una nuova era di crescita molto più lenta di quanto visto da decenni.

Giovedì sera, i passeggeri del treno di Shanghai hanno comunicato via radio di aver ricevuto un documento non richiesto sui loro telefoni in cui si afferma che la vita in Cina migliorerebbe solo se ci fosse una completa revoca del blocco e il presidente Xi si dimettesse: una tattica apparentemente nuova in mezzo a una forte presenza della polizia in alcune città. città prima del fine settimana.

Cambia regole

Meno di 24 ore dopo le violente proteste di martedì a Guangzhou, le autorità di almeno sette distretti del vasto centro produttivo hanno dichiarato di aver revocato i blocchi temporanei. Un distretto ha affermato che consentirà la riapertura di scuole, ristoranti e attività commerciali, compresi i cinema.

Anche città come Chongqing e Zhengzhou hanno annunciato un allentamento delle restrizioni.

Un senso di slancio ufficiale verso un cambiamento storico è stato creato giovedì quando il vice primo ministro Sun Chunlan, che sovrintende allo sforzo COVID, ha dichiarato a una riunione di esperti in prima linea che la variante Omicron si sta indebolendo nella sua capacità di causare malattie, consentendo alla Cina di migliorare gli sforzi di prevenzione .

“Dopo quasi tre anni di lotta contro l’epidemia, il sistema medico e sanitario del nostro Paese ha resistito alla prova”, ha affermato in un commento riportato da Xinhua.

“Il tasso di vaccinazione per l’intera popolazione supera il 90% e la consapevolezza e la qualità della salute pubblica sono migliorate in modo significativo”, ha affermato.

I media statali hanno riferito che il giorno prima Sun aveva affermato che la Cina stava affrontando una “nuova situazione” nella sua risposta al coronavirus e ha sollecitato il “miglioramento” delle politiche di test, trattamento e quarantena.

Menzionare l’indebolimento della patogenicità di COVID contraddice i precedenti messaggi di un tipico falco sulla gravità del virus.

“Il (precedente) discorso di Sun, combinato con il marcato allentamento delle misure di controllo COVID a Guangzhou ieri, invia un altro forte segnale che la politica zero COVID finirà entro i prossimi mesi”, hanno affermato gli analisti di Nomura in una nota di ricerca.

“Forse questi due eventi segnano l’inizio della fine della situazione di negligenza COVID”.

Nella capitale, Pechino, alcune comunità iniziano a prepararsi ai cambiamenti.

Una comunità nella parte orientale della città ha condotto questa settimana un sondaggio online sulla possibilità di isolare i casi positivi a casa, hanno detto i residenti.

“Certamente accolgo con favore la decisione della nostra comunità residenziale di prendere questo voto indipendentemente dal risultato”, ha affermato Tom Simpson, amministratore delegato per la Cina presso il China UK Business Council.

Ha detto che la sua principale preoccupazione è essere costretto in una struttura di quarantena, dove “le condizioni possono essere a dir poco tristi”.

Il famoso commentatore nazionalista Hu Xijin ha dichiarato mercoledì in un post sui social media che molti portatori di coronavirus a Pechino sono già in quarantena domestica.

Riapertura il prossimo anno?

In tutto il mondo sono aumentate le aspettative che la Cina, pur cercando di contenere le infezioni, possa cercare di riaprire i suoi confini il prossimo anno una volta raggiunti tassi di vaccinazione migliori tra i suoi anziani indecisi.

Gli esperti sanitari avvertono della diffusione della malattia e della morte se COVID viene rilasciato prima dell’aumento della vaccinazione.

Le azioni e i mercati cinesi di tutto il mondo sono inizialmente scesi dopo le proteste del fine settimana a Shanghai, Pechino e in altre città, ma in seguito si sono ripresi nella speranza che la pressione dell’opinione pubblica portasse a un nuovo approccio da parte delle autorità.

Il Fondo monetario internazionale ha affermato mercoledì che ulteriori focolai di coronavirus potrebbero influenzare l’attività economica cinese a breve termine, aggiungendo che vede la possibilità di una ricalibrazione sicura delle politiche che potrebbero consentire una ripresa della crescita economica nel 2023.

Le rigide misure di contenimento della Cina hanno smorzato l’attività economica interna quest’anno e si sono diffuse ad altri paesi attraverso interruzioni della catena di approvvigionamento.

Dopo i dati pessimistici di un sondaggio ufficiale di mercoledì, il PMI manifatturiero globale Caixin/S&P ha mostrato che l’attività delle fabbriche si è contratta a novembre per il quarto mese consecutivo.

Mentre il cambio di tono riguardo al COVID sembra essere una reazione al malcontento pubblico per le misure drastiche, le autorità stanno anche cercando di interrogare i presenti alle manifestazioni.

Il China Descent Monitor, gestito dalla Freedom House finanziata dal governo degli Stati Uniti, ha stimato che almeno 27 manifestazioni si sono svolte in tutta la Cina da sabato a lunedì. Il think tank australiano ASPI ha stimato 51 proteste in 24 città.

(Questa storia è stata rielaborata per correggere il merito di scrittura della storia)

Segnalazioni aggiuntive di Julie Zhou a Hong Kong, Kevin Huang e Elaine Zhang a Pechino; Scritto da Marius Zaharia, John Geddy e Greg Torode; Montaggio di Michael Berry, Robert Purcell e Connor Humphreys

