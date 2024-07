La crescita dell’occupazione negli Stati Uniti rimane forte

5 luglio 2024, 7:03 ET 5 luglio 2024, 7:03 ET

Il presidente della Federal Reserve statunitense Jerome Powell ha dichiarato questa settimana che i funzionari vorrebbero vedere più dati sull’inflazione in calo “come quello che abbiamo visto di recente” prima di tagliare i tassi di interesse. credito… Pete Marovich per il New York Times

Il mercato del lavoro è rimasto sorprendentemente attivo nell’ultimo anno, ma con meno opportunità di lavoro e un numero maggiore di persone che continuano a sottoscrivere l’assicurazione contro la disoccupazione, i funzionari della Fed stanno iniziando a prestare attenzione alle crepe.

I banchieri centrali hanno recentemente iniziato a dire esplicitamente che se il mercato del lavoro dovesse diminuire inaspettatamente, potrebbero tagliare i tassi di interesse – un leggero cambiamento nella loro posizione dopo anni in cui hanno lavorato per raffreddare l’economia e riportare in equilibrio un mercato del lavoro caldo.

I politici hanno mantenuto i tassi di interesse al 5,3% dal luglio 2023, il livello più alto degli ultimi decenni, rendendo più costoso ottenere un mutuo o mantenere il saldo della carta di credito. Questa impostazione politica influenza lentamente la domanda in tutta l’economia, con l’obiettivo di controllare completamente la rapida inflazione. Ma con il rallentamento dell’inflazione, i funzionari della Fed hanno chiarito che stanno cercando di trovare un delicato equilibrio: vogliono garantire che l’inflazione sia sotto controllo, ma vogliono evitare di sconvolgere il mercato del lavoro. Detto questo, nell’ultimo mese i policy maker hanno indicato che reagiranno all’improvvisa debolezza del mercato del lavoro riducendo i costi di finanziamento. Il presidente della Fed Jerome Powell ha dichiarato durante un discorso questa settimana che la banca vorrebbe vedere più dati sull’inflazione in calo “come quello che abbiamo visto di recente” prima di tagliare i tassi di interesse. “Vorremmo anche che il mercato del lavoro rimanesse forte. Abbiamo detto che se vedessimo il mercato del lavoro indebolirsi inaspettatamente, anche questo potrebbe giustificare una reazione”, ha aggiunto. READ Futures Dow: il rally del mercato raggiunge il livello chiave Ecco perché i rapporti sull’occupazione saranno probabilmente un punto di riferimento chiave per i banchieri centrali e gli investitori di Wall Street desiderosi di sapere cosa farà la Fed dopo. Da molti anni la Fed monitora il mercato del lavoro per una ragione diversa. I funzionari erano preoccupati che le condizioni del mercato del lavoro, rimaste troppo rigide per troppo tempo, con i datori di lavoro che lottano per assumere lavoratori e pagano salari sempre crescenti per attirare lavoratori, potessero contribuire a mantenere l’inflazione più veloce del solito. Questo perché le aziende con un costo del lavoro più elevato potrebbero addebitare commissioni più elevate per proteggere i profitti e i lavoratori che guadagnano di più potrebbero spendere più denaro, perpetuando la domanda. Ma recentemente, le opportunità di lavoro e la crescita dei salari sono diminuite, segnali che il mercato del lavoro si sta raffreddando. Questo è ciò che ha attirato l’attenzione della Federal Reserve. “A questo punto, abbiamo un buon mercato del lavoro, ma non è schiumoso”, ha detto in un’intervista Mary C. Daly, presidente della Federal Reserve Bank di San Francisco. Discorso moderno“Un futuro rallentamento del mercato del lavoro potrebbe tradursi in tassi di disoccupazione più elevati, poiché le aziende devono adeguare non solo le opportunità di lavoro ma i posti di lavoro effettivi”. Il tasso di disoccupazione è leggermente aumentato quest’anno e i funzionari stanno osservando con cautela movimenti più pronunciati. La ricerca mostra che un aumento improvviso e pronunciato della disoccupazione è un segnale di recessione, che può portare a un rallentamento della crescita economica. Per esperienza Questa regola è stata sviluppata dall’economista Claudia Sahm e viene spesso definita “regola di Sahm”. READ L'S&P 500 ha posto fine a una serie di sconfitte di 3 giorni. Il Dow salta di 700 punti dopo che Powell ha indicato aumenti di prezzo minori