Martha Stewart risponde alla “dura sentenza” sull’arredamento della casa estiva nel Maine

Martha Stewart risponde agli odiatori che definivano “noiosa” la sua città natale nel Maine.

“Raramente leggo tutti i commenti che arrivano dopo aver pubblicato, ma poiché ero così felice della trasformazione del mio soggiorno nel Maine, ho letto molti commenti e sono rimasto sorpreso dal duro giudizio mostrato da molti!!!” ha scritto su Instagram Mercoledì.

Originariamente era l’ex conduttore di The Martha Stewart Show Ha condiviso diverse istantanee Dei tre soggiorni principali della sua casa, ha detto ai fan che lei e il suo gruppo di aiutanti “hanno passato tre ore a togliere vecchi mobili e a inserirne di nuovi”. [pieces]“.”

Martha Stewart ha risposto ai commenti “crudeli” che ha ricevuto sull’arredamento della sua casa nel Maine. Martha Stewart/Instagram

La Stewart ha pubblicato delle foto dal suo soggiorno e ha detto: “Sono rimasta sorpresa dalle dure sentenze pronunciate nei confronti di molti di loro!!!” Martha Stewart/Instagram

Stewart, 82 anni, ha difeso le sue scelte progettuali e ha detto che era “contenta” di come tutto è andato a finire, nonostante non avesse un “professionista” che l’aiutasse a decorare la casa.

Ha spiegato nel suo post che “il tentativo era di cambiare in modo rapido ed efficiente”.

“Ci vogliono più di tre ore per trasformare una casa in una casa o una stanza in uno spazio bello e vivibile. Naturalmente ci saranno colori, piante, specchi, un nuovo tappeto o due, opere d’arte e altro ancora. Restate sintonizzati per saperne di più! !!!”

Ha spiegato: “Il tentativo era di cambiare in modo rapido ed efficiente”. Instagram/@marthastewart48

L’influencer lifestyle ha scritto il post dopo aver inizialmente pubblicato le foto dei suoi salotti appena arredati. Martha Stewart/Instagram

Nel suo post originale su Instagram in cui ha presentato il look dei nuovi salotti, la Stewart ha parlato anche della casa degli Hamptons in Lily Pond Lane che una volta possedeva ma che ha venduto nel 2021.

“Abbiamo cambiato il soggiorno dal rivestimento grigio-blu al giallo pallido e crema (tutto il giallo proveniva da Lily Pond Lane che ho venduto due anni fa!)”, ha detto ai fan. “La biblioteca ora è più accogliente e il finto tavolo Bois ora è un tavolo da gioco. Adoro il fascino rustico ed elegante di questa bellissima casa del 1925.”

Le foto mostravano diverse angolazioni di un lungo soggiorno con pareti in legno marrone e mobili beige. Al centro dell’ampio soggiorno, un divano in pelle beige si trova di fronte a due sedie color crema e una panca nera con un tavolino nero davanti alle due aree salotto.

“Abbiamo cambiato l’arredamento del soggiorno dagli arredi grigio-blu al giallo burro pallido”, ha scritto nel post originale. Martha Stewart/Instagram

Le tre camere sono arredate con mobili beige e in legno scuro. Martha Stewart/Instagram

Un lato del muro è dipinto di color crema con una corona di legno marrone con un camino al centro. Decorò anche la parete con diversi disegni di uccelli appesi singolarmente in cornici nere.

C’erano altri due ambienti simili nel lungo soggiorno, che presenta diverse grandi finestre che lasciano entrare la luce e la vista dal suo vasto giardino verde.

Il secondo soggiorno comprendeva una combinazione di colori di mobili simile con più pezzi di legno grigio chiaro e piante alte.

Il primo soggiorno comprendeva due diverse aree salotto con divani e sedie disposti in modo simile. Martha Stewart/Instagram

Un lato del lungo soggiorno si affacciava sul suo cortile. Martha Stewart/Instagram

La terza stanza era simile alle prime due con due divani color crema, sedie abbinate, un tavolino marrone e una scrivania marrone scuro.

Stewart ha ricevuto rapidamente un afflusso di commenti contrastanti sui progetti, alcuni dei quali ne hanno elogiato l’aspetto vecchio stile, mentre altri lo hanno paragonato ai “mobili da showroom”.

“Il posto non sembra confortevole o invitante. Sembra più uno showroom di mobili che una casa. È triste da vedere”, ha scritto una persona.

La seconda stanza aveva mobili simili color crema. Martha Stewart/Instagram

Ha anche aggiunto accenti di legno grigio chiaro. Martha Stewart/Instagram

La terza stanza sembrava un po’ più buia con pareti di legno marrone. Martha Stewart/Instagram

“Odio dirlo… ma lo dirò. Sembra che non ci sia una sedia comoda… i colori sono così sbiaditi. Non sembra una casa, sembra l’atrio di un club maschile molto virile, immagino che se ne sei soddisfatto, questo è tutto ciò che conta.” Ha commentato un’altra persona.

“Che disgusto. Sembra il soggiorno di una suite del Marriott nel 1987”, ha condiviso una persona.

“Questo non è il tuo lavoro migliore. Sembra vuoto, come se non ci fosse un’anima vuota”, ha commentato uno.

L’articolo di Stewart ha ricevuto rapidamente elogi e critiche. Instagram/@marthastewart48

“Incredibile! Il colore giallo burro dona un aspetto luminoso e fresco alla stanza. Look molto elegante, Martha. Sono sicuro che ti piacerà”, ha espresso un utente. Martha Stewart/Instagram

“OMG @marthastewart48, mi sono davvero mancati i tuoi clip di decorazione d’interni. Sì sì sì a tutto questo”, ha scritto un fan.

“È una bellissima casa storica, un gioiello”, ha aggiunto un’altra persona.

