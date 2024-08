Offerte giornaliere: il prezzo più basso di sempre su iPad, 40% di sconto sulle cuffie da gioco SteelSeries, il miglior power bank per Steam Deck e altro ancora

Ecco le migliori offerte giornaliere di oggi, tra cui cuffie da gioco SteelSeries, iPad Apple, power bank Anker, monitor da gioco OLED LG UltraGear e Alienware, Xbox Game Pass Ultimate, Nintendo Switch Lite e altro ancora.

Le cuffie da gioco SteelSeries Arctis Nova 7P costano $ 109,99

Cuffie da gioco wireless SteelSeries Arctis Nova 7P 3 Edizione limitata del clan FaZe

Solo per oggi, Best Buy sta facendo un’enorme vendita Cuffie SteelSeries Arctis Nova 7 Cuffie da gioco wireless FaZe Clan in edizione limitata per PlayStation 5 e PC. Puoi ottenerlo ora per soli $ 109,99 dopo un enorme sconto immediato di $ 80. Si tratta di uno sconto del 43% e del miglior prezzo che abbiamo visto finora per la serie Arctis Nova 7 quest’anno. Abbiamo considerato le Arctis Nova 7P le migliori cuffie da gioco wireless per PS5 del 2024.

Una breve nota sulla compatibilità. Nova 7P è compatibile con le console PS5, PS4 e PC. Dovrai ottenere Nova7X Un modello della console Xbox, anche se purtroppo al momento non è disponibile per la vendita.

iPad Apple di nona generazione 2021 da 10,2 pollici, 64 GB, $ 199

Per la prima volta in assoluto, Amazon presenta la nuovissima 9a generazione (2021) iPad di Apple Un tablet da 10,2 pollici con Wi-Fi e 64 GB per soli $ 199. Si tratta di uno sconto del 40% sul prezzo di listino di $ 329 ed è il prezzo più basso che abbiamo mai visto. Questo è il modello di iPad più economico che puoi ottenere nuovo di zecca con garanzia. In questo momento, dovrai pagare altri $ 120 per l’aggiornamento Apple iPad decima generazioneÈ un modello migliore ma non necessariamente vale il premio.

Apple AirPods 2a generazione (rinnovato) 0

Lettore di schede OTG USB 3.0 Sabrent $ 9,99

Lettore di schede OTG Sabrent USB 3.0 (USB tipo C e USB tipo A) 0

Hai bisogno di un modo rapido per trasferire file e foto dalle schede SD o Micro SD al tuo computer? Amazon offre adesso Lettore di schede OTG USB 3.0 Sabrent Per soli $ 9,99. Questa mini chiavetta è dotata di due porte USB 3.0 di tipo C e USB di tipo A con una larghezza di banda fino a 5 Gbps per la massima compatibilità.

La custodia SSD Sabrent Rocket SATA/NVMe costa $ 29,99

Sabrent Rocket RGB USB 3.2 Gen 2×2 Type-C M.2 SATA/NVMe Custodia per unità a stato solido (SSD) 0

Hai un SSD di riserva e vuoi approfittarne? Per un periodo limitato, Amazon offre… Missile Sabrent Custodia SSD SATA/NVMe USB Type-C RGB per soli $ 29,99 dopo $ 10 di sconto immediato e $ 10 codice coupon”257Q7IWK“Si tratta di un ottimo prezzo per un box SSD con quasi 12.000 recensioni e una valutazione media di 4,6 stelle su Amazon. È dotato di un robusto chassis in metallo, un’elegante illuminazione RGB e una veloce interfaccia USB 3.2 Gen 2×2 (20 Gbps).

Power Bank Anker Prime da 20.000 mAh, $ 90

Con 200 W di potenza erogata tramite USB Type-C

Power Bank Anker Prime da 20.000 mAh con alimentazione USB Type-C da 200 W 28

Oggi Amazon offre dispositivi potenti e di grande capacità Anker Prime Questo power bank USB da 20.000 mAh costa solo $ 89,98, ovvero un’enorme riduzione del 31% rispetto al prezzo originale di $ 130. Questo è il successore dell’Anker 737 che abbiamo considerato il miglior Steam Deck Charger e dell’ASUS ROG Ally. È dotato di un potente alimentatore USB da 200 W per caricare tutti i tuoi dispositivi mobili contemporaneamente.

Monitor Alienware AW2725QF QD da 27 pollici 360 Hz, $ 621

Monitor da gioco Alienware AW2725DF da 27 pollici 2560×1440 (QHD) 360 Hz QD OLED 5

IL Alienware AW2725QF Questo monitor da gioco OLED QD da 27 pollici normalmente viene venduto al dettaglio per $ 899,99, ma ora puoi ottenerlo per soli $ 620,99 dopo uno sconto immediato di $ 210 e un codice coupon di sconto del 10%.Risparmia 10L’AW2725QF è il primo (e unico) monitor Dell con un pannello OLED e una frequenza di aggiornamento incredibilmente veloce di 360 Hz; è stato annunciato all’inizio di quest’anno al CES 2024 e ha ricevuto molti elogi sin dalla sua uscita monitor Il QHD da 27 pollici che puoi ottenere ora, soprattutto se punti al frame rate più alto possibile nei giochi FPS.

Esteso: 3 mesi di Game Pass Ultimate a $ 33,49

Abbonamento Xbox Game Pass Ultimate di 3 mesi 77 È possibile impilare più carte digitali (ma il codice sconto da $ 3 funziona solo su una carta)

Woow! (Di proprietà di Amazon) Migliore offerta su Xbox Game Pass UltimateOra puoi ottenere un codice di 3 mesi per soli $ 33,49 dopo aver utilizzato un codice coupon di sconto di $ 3:videogiochiMicrosoft ha recentemente aumentato il prezzo di Xbox Game Pass Ultimate a $ 19,99 al mese, quindi ora puoi risparmiare il 40% su un abbonamento di 3 mesi. Tieni presente che puoi acquistare più codici e applicarli al tuo account, fino a un massimo di 36 mesi , ma il codice coupon funziona su un solo articolo. L’offerta termina solo il 23 agosto.

Le cuffie Sony WH-1000XM5 con cancellazione del rumore costano $ 298

Cuffie wireless Sony WH-1000XM5 con cancellazione del rumore 27

entrambi Amazzonia E Miglior acquisto Il prezzo dell’ultima generazione è stato ridotto SonyWH-1000XM5 Le cuffie wireless over-ear con cancellazione del rumore hanno un prezzo di $ 298, un risparmio del 25% sul prezzo originale di $ 400. Le WH-1000XM5 sono considerate da molti le migliori cuffie con cancellazione del rumore sotto i 400 dollari (siamo d’accordo), migliori delle Bose QuietComfort e delle Beats Studio Pro. Rappresenta inoltre un miglioramento significativo nelle prestazioni di cancellazione del rumore rispetto alle cuffie WH-1000XM4 che sostituisce.

Il controller wireless Xbox Elite serie 2 costa $ 142,33

Il pacchetto include componenti

Controller wireless per Xbox Elite serie 2 25

Walmart offre uno sconto del 20% sui prodotti professionali Xbox Serie X, Serie Elite 2 Controllore senza fili. Puoi ottenerlo subito per soli $ 142,33 inclusa la spedizione (normalmente $ 180). Questo è il modello nero originale Include pacchetto plug-inI nuovi controller Elite Series 2 Core in bianco, blu e rosso non includono il pacchetto di componenti e in genere vengono venduti al dettaglio per $ 140. Pacchetto ingredienti Viene venduto al dettaglio per $ 59,99.

Nintendo Switch Lite con Animal Crossing per $ 159

Collezione Nintendo Switch Lite (edizione Aloha di Timmy e Tommy) Animal Crossing: New Horizons 12

Walmart consegna Nintendo Switch Lite (edizione Aloha per Timmy e Tommy) Una console per soli $ 159. È un ottimo affare perché questo pacchetto specifico include anche una copia digitale di Animal Crossing: New Horizons. Una console Nintendo Switch Lite standard senza gioco costa ancora $ 199.

Monitor da gioco LG UltraGear OLED

Monitor da gioco LG UltraGear 27GS95QE-B QHD 240Hz G-SYNC OLED da 27 pollici 0 Monitor da gioco curvo LG UltraGear 45GS96QB-B da 45 pollici 3440×1440 240Hz G-SYNC OLED 0 Monitor da gioco LG UltraGear 39GS95QE da 39 pollici, 3440×1440, 0,3 ms, monitor da gioco OLED G-SYNC 240 Hz 1 Monitor da gioco curvo LG UltraGear 34GS95QE-B da 34 pollici 3440×1440 240Hz G-SYNC OLED 0,3 ms 3 Monitor da gioco LG UltraGear 32GS95UE-B da 32 pollici OLED G-SYNC a doppia modalità (4K a 240 Hz o 1080p a 480 Hz) 0

Come parte di Offerte per il rientro a scuola di LGLG offre fino a 500 dollari di sconto su un’ampia gamma di monitor da gioco UltraGear – compresi i modelli OLED di fascia alta – e c’è anche un codice coupon aggiuntivo: “Hika14701“Questo ti dà un ulteriore sconto del 10%. Ma è meglio che ti affretti, perché i modelli più popolari stanno già iniziando ad esaurire le scorte, ed è molto probabile che il codice coupon scada presto.