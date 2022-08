Olivia Newton-John, cantante pop e star di “Grace”, è morta a 73 anni

La signora Newton-John ha vinto un concorso per talenti televisivi locali, il cui premio era un viaggio in Gran Bretagna. Mentre era lì, ha registrato il suo primo singolo, “Til You Say You Say You Be Mine”, che è stato pubblicato dalla Decca Records nel 1966.

Dopo che la signora Carroll si è trasferita a Londra, lei e la signora Newton-John hanno formato il duo Pat e Olivia, che ha girato l’Europa. Quando il visto della signora Carroll è scaduto, costringendola a tornare in Australia, la signora Newton-John è rimasta a Londra per lavorare da sola.

Nel 1970 le fu chiesto di entrare a far parte di un gruppo rozzamente fabbricato chiamato Toomorrow, formato dal produttore americano Don Kirchner cercando di replicare il suo precedente successo con i Monkees. Dopo la sua grande determinazione, il gruppo ha recitato in un film di fantascienza che ha scritto per loro e ha registrato la colonna sonora. Entrambi i progetti sono carri armati.