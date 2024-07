Ora puoi pagare $ 95 per vedere il balcone reale più famoso del Regno Unito, ma ancora non lo sopporti

L’ala est di Buckingham Palace apre le sue porte al pubblico per la prima volta.

L’ala est, rinnovata nel corso degli anni, comprende il famoso Balcone Reale e la Sala Centrale.

I visitatori potranno vedere più di 3.500 oggetti, ma non potranno salire sul balcone stesso.

Ad ogni grande evento ufficiale nel Regno Unito, i dignitari della famiglia reale britannica si mettono in fila su un balcone di Buckingham Palace per salutare la folla.

Questo è il luogo in cui il principe Carlo e la defunta principessa Diana hanno condiviso il loro primo bacio pubblico dopo il matrimonio, ed è qui che i “Favolosi Quattro” hanno salutato la folla anni dopo, prima che la spaccatura tra il principe Harry e Meghan Markle e la sua famiglia venisse alla luce .

La principessa Diana e il principe Carlo si baciano sul balcone di Buckingham Palace dopo il loro matrimonio, il 29 luglio 1981.Libreria fotografica di Tim Graham tramite Getty Images

Ma finora questa parte dell’edificio non è mai stata aperta al pubblico.

A partire dall’11 luglio e fino al 29 settembre, i visitatori del palazzo potranno pagare circa 95 dollari per una visita guidata dell’ala est di Buckingham Palace, appena emersa da una lunga ristrutturazione.

I biglietti sono andati esauriti poche ore dopo l’annuncio ad aprile. Lo ha riferito Sky NewsIl Palazzo sta attualmente studiando la possibilità di ripetere l’esperimento l’anno prossimo.

Dalla sala centrale si accede al famoso balcone.Jonathan Brady/PA Immagini tramite Getty Images

L’ala orientale copre la facciata principale dell’edificio e comprende la sala centrale, da cui si apre il balcone.

Fu costruito nel 1847, su commissione della regina Vittoria per ospitare la sua famiglia in crescita, e racchiudeva quello che era stato un cortile a forma di ferro di cavallo.

Il balcone stesso fu un’idea del principe Alberto, marito della regina, per “comunicare con la gente”, e di Caroline de Guiteau, geometra del palazzo, Lo ha detto al Guardian.

La ristrutturazione è costata 475 milioni di dollari.Jonathan Brady/PA Immagini tramite Getty Images

Ma non potrai dargli tu stesso un saluto regale; Secondo la BBC.

Ciò potrebbe essere dovuto a motivi di sicurezza, ha suggerito: la ringhiera del balcone è sotto il livello della vita.

Il giornale riferì che anche il posto era sorprendentemente stretto.

Anche il re Carlo sembra essere preoccupato per un colpo di stato durante la sua incoronazione, Lo ha riferito The Mirror nel 2023citando un lettore labiale che ha detto di aver parlato di non stare troppo vicino al limite.

Molte delle mostre qui sono opere d’arte cinesi del XIX secolo.Jonathan Brady/PA Immagini tramite Getty Images

Ma nemmeno Harry e Meghan possono presentarsi lì ora che la defunta regina ha deciso che il posto è riservato solo ai reali che lavorano.

Potresti non essere in grado di raggiungere la posizione finale del selfie, ma puoi comunque vedere molto.

I visitatori dell’ala orientale possono vedere più di 3.500 opere d’arte e la sala centrale presenta un gigantesco lampadario di vetro a forma di fiore di loto che pendeva sopra le teste di molti membri della famiglia reale.

Ultimi preparativi per la ristrutturazione l’8 luglio 2024.Jonathan Brady/PA Immagini tramite Getty Images

Molte delle mostre sono a tema cinese, riflettendo l’amore di Re Giorgio IV per l’arte e il design del paese.

Questi pezzi includono carta da parati dipinta a mano recentemente restaurata risalente al XVIII secolo nella stanza in cui la regina Elisabetta II sedeva in molti dei suoi ritratti, secondo The Guardian.

I lavori di costruzione si svolgono nell’ala est di Buckingham Palace, il 21 giugno 2021.Yue Mok/PA Immagini tramite Getty Images

Il costo della ristrutturazione dell’ala est è stato di 475 milioni di dollari. Ciò ha portato a porre interrogazioni al parlamento britannico Quando è stato annunciato per la prima volta nel 2016.

Alla fine, il progetto fu finanziato da un massiccio aumento del Sovereign Grant, denaro dato ai reali che lavoravano per adempiere ai loro doveri pubblici.

Leggi l’articolo originale su Interessato al commercio