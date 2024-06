Pat Sajak condivide un messaggio di 6 parole per i fan in addio a “Wheel of Fortune”.

In un semplice messaggio appena più lungo della maggior parte dei misteri della “Ruota della fortuna”, Pat Sajak ha salutato i suoi fan sui social media prima del suo spettacolo finale di venerdì.

“Grazie mille a tutti”, ha scritto Sajak, che ospita “Wheel” dal 1982, sulla sua pagina X.

Il periodo di 8.010 episodi del 77enne gli è valso un posto nel Guinness dei primati come conduttore più longevo dello stesso programma e un posto nei salotti e nei cuori di molti americani durante i suoi quattro decenni di carriera.

Sajak ha annunciato che se ne sarebbe andato un anno fa.

Il conduttore della “RUOTA DELLA FORTUNA” Pat Sajak condivide il motivo della sua decisione di ritirarsi dal game show

La “Ruota della fortuna” iniziò nel 1975, con Chuck Woolery e Sajak che subentrarono come conduttori sette anni dopo, rendendolo l’unico conduttore ricordato da chiunque abbia meno di 40 anni.

Vanna White salì a bordo quello stesso anno e rimase una co-conduttrice dopo che Ryan Seacrest iniziò la sua corsa nello spettacolo di indovinelli in stile Hangman.

Il post social è stato il primo di Sajak su X da ottobre e ha ricevuto un’ondata di affetto nei commenti.

“Non riesco nemmeno a esprimere a parole quanto mi mancherai, Pat”, ha commentato una persona. “Ho iniziato lo spettacolo quando avevo 12 anni e ora ne ho 53. Congratulazioni per la grande carriera. Wooza.”

Un altro ha scritto: “Anni e anni di intrattenimento meraviglioso e illuminante! I migliori auguri per quello che verrà”.

Un terzo ha detto: “No, grazie Pat. Dalla mia famiglia alla tua il divertimento è stato tutto nostro”.

Il conduttore della “Ruota della fortuna” Pat Sajak fa un viaggio nella memoria in un’intervista d’addio: “Chi taglia le cipolle?”

Sajak ha anche tenuto un emozionante discorso di addio nell’episodio finale, registrato ad aprile e trasmesso venerdì sera.

“Bene, è ora di salutarci”, ha detto nel suo discorso. “Desidero ringraziarvi un po’ prima di andare e voglio iniziare a guardare da lì. È stato un onore incredibile essere invitato in milioni di case notte dopo notte, anno dopo anno, decennio dopo decennio.”

Ha continuato: “Ho sempre pensato che da questo privilegio deriva la responsabilità di mantenere questa mezz’ora quotidiana un luogo sicuro per il divertimento della famiglia”. “Niente questioni sociali, niente politica, niente di imbarazzante spero, solo un gioco.”

Alla fine è diventato “più di questo”, ha detto, dicendo che era un luogo “dove i bambini imparavano le lettere, dove persone provenienti da altri paesi affinavano il loro inglese e dove le famiglie si riunivano con amici, vicini e intere generazioni”.

Si è detto “onorato” di avere “una parte, anche piccola, in tutto questo” e ha concluso dicendo: “Grazie per avermi permesso di entrare nelle vostre vite”.

La White non è riuscita a trattenere le lacrime giovedì mentre salutava il suo co-conduttore prima dello spettacolo finale, in cui ha esclamato: “Mi hai reso quello che sono” mentre rifletteva sui loro 42 anni insieme.

La White, che interpretava l’affascinante ragazza e amica comica di Sajak, si definiva “verde” quando ha iniziato, aggiungendo che questo la rendeva “molto a suo agio e molto sicura di sé” nello show.

Ha continuato: “Per quanto ci siamo divertiti davanti alla telecamera, quei ricordi, pietre miliari ed eventi della vita che abbiamo condiviso con le nostre famiglie fuori dallo studio sono i miei preferiti. Abbiamo visto i nostri figli crescere insieme e abbiamo viaggiato ovunque”. Il mondo, abbiamo mangiato centinaia di pasti insieme, abbiamo riso, abbiamo pianto, abbiamo festeggiato, che viaggio fantastico e indimenticabile abbiamo intrapreso.

White ha descritto Sajak come “come un fratello” per lei, aggiungendo che era un “vero amico per tutta la vita che adorerò sempre. Ti amo, Pat”.

La loro corsa insieme era alquanto improbabile, poiché i conduttori di giochi a premi e le donne di età superiore ai 40 anni vengono sostituiti quasi quanto una lampadina, ma la coppia è diventata popolare quanto il gioco stesso, “Tuttavia, loro Non si sono mai permessi Per diventare più grande dello spettacolo “, ha detto a Fox News Digital Doug Eldridge, fondatore di Achilles PR.

“Tempismo, ritmo e lavoro di squadra. Quando si guarda al tempismo, i game show hanno raggiunto il picco negli anni ’60 e ’70… il tempismo”, ha aggiunto. [of Sajak and White’s takeover] “Sono stati come gli ultimi clic in cima a una montagna russa, per quanto riguarda le abitudini televisive americane.”

Mentre Sajak si sta ritirando dal mondo dei game show, ha già prenotato un nuovo concerto: apparirà in una produzione teatrale alle Hawaii di uno spettacolo chiamato Prescription: Murder, secondo The Verge. Tempi di consegna.

Cristina Dugan Ramirez di Fox News Digital ha contribuito a questo rapporto.