Perché Google lancia Pixel 9 così presto?

All’inizio di questa settimana Google ha fatto un annuncio grande e inaspettato. La serie Pixel 9 verrà lanciata ad agosto, circa due mesi prima del previsto. Perché?

Storicamente, Google ha tenuto il suo evento annuale “Made by Google” per lanciare i suoi ultimi telefoni Pixel di punta in ottobre. Tutto è iniziato il 4 ottobre 2016 e da allora è continuato più o meno su quella linea temporale. Uno dei primi eventi del 2020 è stato quando Google ha lanciato Pixel 5 e altri dispositivi il 30 settembre.

Ma il 13 agosto? Questo violentemente L’evento era appena iniziato e nessuno se lo sarebbe aspettato. L’evento si è spostato anche nel quartier generale di Google a Mountain View, in California, dopo alcuni anni a New York City. Chiaramente ci sono grandi cambiamenti all’orizzonte.

Perché la data anticipata?

Non potremo saperlo con certezza per un po’, ma ci sono alcune possibilità che saltano subito all’occhio.

In primo luogo, c’è il semplice fatto che il prossimo chip tensore di Google, il G4, è più una soluzione tampone che altro. Il 2025 vedrà l’arrivo di un chip Tensor completamente personalizzato realizzato da TSMC, e si dice che il G4 sarà in realtà solo leggermente superiore all’attuale Tensor G3. Questo dovrebbe essere positivo, dato che il Tensor G3 regge molto meglio delle prime due generazioni, ma non sappiamo quanto sarà migliore. Le voci sostengono che sarà migliore in termini di calore ed efficienza, e si basa anche su un modem cellulare aggiornato che include il supporto satellitare. Quindi, visti gli aggiornamenti minori, potrebbe semplicemente essere il caso che il prossimo chip Tensor di Google sarà pronto a debuttare un po’ prima rispetto allo scorso anno.

Tuttavia, ritengo che il solo chip sia la causa meno probabile della data anticipata. Sento che la possibilità più forte è la vastità della formazione di quest’anno.

Se tutte le voci si avvereranno, e sembra proprio che sia così, quest’anno ci saranno quattro nuovi modelli Pixel 9. Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL e Pixel 9 Pro Fold. Lo schema di denominazione sembra caotico, ma se valutato correttamente, questa potrebbe essere una formazione killer da parte di Google. Ma devi Quale Sembra folle vedere così tanti dispositivi arrivare sul mercato contemporaneamente, soprattutto per un’azienda che controlla solo una piccola (ma crescente) porzione del mercato degli smartphone. Suppongo che Google potrebbe finire per annunciare tutto in una volta, ma con il rilascio vero e proprio nel corso di un mese circa. Spero sicuramente che l’azienda, almeno nello stesso evento, introduca il nuovo hardware Pixel Watch e i Pixel Buds aggiornati.

Infine, c’è un’altra ragione per cui Google potrebbe anticipare questo lancio, e penso che potrebbe essere la più probabile di tutte.

intelligenza artificiale.

Cosa poi? Google sta spingendo l’intelligenza artificiale sempre più forte poiché l’azienda sente la pressione della concorrenza e Pixel è un componente chiave di questa spinta. Approfittare del tranquillo mese di agosto offre a Google la possibilità di mostrare nuove idee di intelligenza artificiale sul Pixel prima dei prossimi iPhone di Apple, che ora sembrano ricchi di funzionalità. Con “Apple Intelligenza”. Come riportato venerdì da Abner Lee, Google ha già annunciato nuove potenti funzionalità di intelligenza artificiale in arrivo quest’anno, come Gemini Live.

Quale di questi tre motivi potrebbe aver ispirato Google? Penso che probabilmente sia una combinazione e circa un miliardo di altri fattori, ma sono molto curioso di vedere come andrà a finire. In un sondaggio d’opinione, 9to5Google La stragrande maggioranza dei lettori sembrava pensare che fosse una buona idea rilasciare in anticipo il Pixel, che è qualcosa che ho sempre pensato che l’azienda dovesse prendere in considerazione.

Allacciate la cintura di sicurezza, gente; Le prossime settimane saranno probabilmente piene di voci su Pixel.

Le novità più importanti di questa settimana

Samsung conferma il lancio di dispositivi pieghevoli il 10 luglio, come Watch Ultra e altri

In mezzo a una raffica di fughe di notizie, questa settimana Samsung ha annunciato ufficialmente un evento del 10 luglio in cui lancerà il Galaxy Z Fold 6, Flip 6 e altri nuovi dispositivi come il Galaxy Watch Ultra. Potete seguire tutte le novità qui sotto.

Sarà grande È successo.

Google afferma che la rete Trova il mio dispositivo migliorerà

Dopo le prime impressioni sui primi tracker Trova il mio dispositivo, Google ha parlato per la prima volta questa settimana 9to5Google Sono in arrivo miglioramenti della rete. Ciò è principalmente legato alla velocità di connessione, ma la portata completa dei cambiamenti potrebbe non essere nota per un po’. Oltre a ciò, Google ha anche incoraggiato direttamente gli utenti Android a consentire alla rete Trova il mio dispositivo di funzionare in tutte le località, invece dell’impostazione predefinita che prevede il funzionamento solo nelle aree a “traffico intenso”.

Questa settimana, Motorola ha anche annunciato il suo primo tracker di rete abilitato per UWB.

Motorola lancia il nuovo telefono pieghevole Razr

Sebbene sia stato rapidamente sepolto sotto il grande annuncio di Google Pixel, Motorola questa settimana ha lanciato il suo ultimo dispositivo pieghevole Razr. Il Razr+ e il Razr (2024) mantengono i prezzi dei loro predecessori, ma con aggiornamenti molto significativi. Il telefono di punta ha una fotocamera con teleobiettivo e un hardware molto migliorato, mentre il modello economico ha un ampio display esterno e ha un valore sorprendente per il suo prezzo.

Resta sintonizzato per le nostre recensioni complete in arrivo.

Altre storie principali

