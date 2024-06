Taylor Swift concluderà il suo Eras Tour da record a dicembre

Mi dispiace, Swifties, Taylor Swift non estenderà il suo mega tour da record fino al 2025.

“Questa è la prima volta che ammetto a me stessa che questo tour finirà a dicembre”, ha detto emozionata la cantante durante il suo discorso su “All Too Well” prima dei 10 minuti della canzone.

“Questo tour è diventato tutta la mia vita. Ha preso il sopravvento su tutto. Penso che una volta avevo degli hobby”, ha scherzato, indossando la sua abbagliante giacca rossa e nera. “Tutto quello che faccio quando non sono sul palco è sedermi a casa e provare a pensare a un mix intelligente di canzoni acustiche e pensare a cosa potresti voler ascoltare.”

La sua sezione vocale è diventata una delle preferite dai fan ed è unica in ogni città. La cantante ha iniziato a mixare canzoni nel 2024. Swift ha ancora circa 30 canzoni nel suo vasto repertorio da eseguire.

Ha continuato: “Hai fatto così tanto per stare con noi”. “Ho fatto piani con così tanto anticipo. Ho pianificato cosa indossare. Ho memorizzato i testi. Sono venuto qui. Ho pensato al parcheggio. Ho pensato ai trasporti, e io Voglio passare il centesimo spettacolo solo a pensare a questo. E vivere in quel momento Ed essere qui con te, sappi che apprezzo ogni grammo di sforzo che hai fatto per essere con noi quando questo spettacolo raggiungerà cifre triple nelle proiezioni, quindi grazie!

Uno spettacolo “che abbraccia 18 anni di musica”

Nel novembre 2022, Taylor Swift ha annunciato il suo capolavoro Sui social“Sono entusiasta di annunciare il mio prossimo tour: The Taylor Swift Tour for the Ages, un viaggio attraverso le epoche musicali della mia carriera (passate e presenti!) La prima tappa del tour sarà negli stadi di tutti gli Stati Uniti, con band internazionali. Le date saranno annunciate il prima possibile!

Il post originale mostrava solo 27 concerti nel corso di un anno. La domanda è rapidamente salita a 66 spettacoli per il primo anno e 86 spettacoli per il secondo anno in 22 paesi (Stati Uniti, Messico, Argentina, Brasile, Giappone, Australia, Singapore, Francia, Svezia, Portogallo, Spagna, Scozia, Inghilterra, Galles e Irlanda). Paesi Bassi, Svizzera, Italia, Germania, Polonia, Austria e Canada).

Con gli annunci degli album, le rivelazioni dei video musicali, le apparizioni di ospiti speciali e una nuovissima formazione di “Tortured Poets” svelata a Parigi, in Francia, il tour continua ad evolversi e a stupire. Swift ha battuto i record di presenze in numerosi stadi di tutto il mondo e i paesi hanno accolto il cantante in modi innovativi. Lo Swift-ese nascosto si è evoluto sotto forma di braccialetti dell’amicizia, canti da concerto personalizzati (“1, 2, 3 andiamo stronzo” e “Dove stai andando Taylor?”) e passi di danza memorabili. Decine di migliaia di fan accedono per guardare lo streaming live ogni sera del concerto, anticipando gli abiti di Swift e i mix personalizzati di canzoni non incluse nel grande spettacolo. Setlist di 46 canzoni.

Di più: A Year in the Ages Tour: uno sguardo allo spettacolo da record di Taylor Swift

Il film-concerto di Swift ha scavalcato gli studi di produzione poiché il cantante ha lavorato direttamente con AMC come distributore per portare i fan a ballare e cantare nei corridoi. Il film è disponibile per la visione su Disney+.

Non si sa se uscirà un secondo film con il trailer appena mixato e un set aggiuntivo.

Swift è solo a un terzo del percorso delle sue 51 fermate europee. In autunno tornerà in Nord America, dirigendosi a Miami, New Orleans e Indianapolis in ottobre e novembre e poi in Canada. Il suo ultimo spettacolo del 2024 sarà l’8 dicembre a Vancouver, nella Columbia Britannica.

