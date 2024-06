Taylor Swift risponde all’affermazione di Dave Grohl secondo cui non canterà dal vivo durante il suo Eras Tour

Iscriviti ora alla newsletter settimanale gratuita di Roisin O’Connor Ascolta questo per ottenere informazioni dettagliate su tutto ciò che riguarda la musica Ricevi ora Ascolta questa email gratuitamente

Sembra che Taylor Swift abbia risposto a Dave Grohl per aver suggerito a lei e alla sua band di non suonare dal vivo durante il suo Eras Tour.

Il cantante dei Foo Fighters, 55 anni, ha detto al pubblico del suo concerto londinese sabato (22 giugno) di aver chiamato lo spettacolo della sua band “Mistakes Tour” perché hanno avuto “molte epoche in più e più di qualche errore**” Errori perché noi stai suonando dal vivo.

La Swift, 34 anni, sembra aver accolto le insinuazioni di Grohl sul palco del suo spettacolo a Wembley domenica sera (23 giugno) mentre ringraziava i fan per aver assistito al suo spettacolo di tre ore e mezza.

Parlando alle 90.000 persone che hanno gremito lo stadio per il suo terzo spettacolo dell’Eras ​​tour a Londra, Swift ha detto che la sua band merita “molto” credito.

“Quello che avete appena fatto è un momento indimenticabile, non solo nella mia vita, ma nella vita di ogni membro della nostra troupe”, ha detto al pubblico. “La band suonerà per voi dal vivo per tre ore e mezza stasera.”

“Lo meritano così tanto, così come i miei colleghi artisti, e tu ce lo hai dato così generosamente. Non lo dimenticheremo mai.”

I fan di Swift hanno criticato Grohl per la sua battuta sulla pop star e sulla sua band. “Oh Tayvoodoo sta venendo a prenderlo e se lo merita”, ha scritto una persona su X/Twitter. “Non riesco a sopportare che le donne abbiano più talento e successo.”

Taylor Swift si esibisce allo stadio di Wembley (Ian West/PA) ( Filo PA )

Un altro fan ha aggiunto: “Wow, Grohl è così scadente che deve usare il nome di Taylor gratuitamente? È imbarazzante pensare che sia migliore di così, che peccato.”

Altrove, durante la terza serata dell’Eras ​​Tour, il fidanzato di Swift, il giocatore della NFL Travis Kelce, ha fatto un’apparizione a sorpresa sul palco durante la canzone “The Smallest Man Who Ever Lived”, dal film “The Smallest Man Who Ever Lived”. Sezione dei poeti torturati album, fingendo di essere uno dei ballerini di supporto di Swift.

In un video Condiviso su X (ex Twitter), Kelce può essere visto indossare uno smoking e un cappello nero, prima di rivolgersi a Swift, che stava fingendo morto sul palco.

Travis Kelce fa un’apparizione a sorpresa sul palco della terza esibizione di Swift a Wembley ( Gareth Cattermole/Getty Images )

Mentre di solito è uno dei ballerini di riserva che prende in braccio Swift e la trasporta sul palco durante i concerti, questa volta il suo ragazzo ha preso le redini. Dopo aver posizionato Swift su un divano rosso, ha preso parte alla performance che ha introdotto la sua canzone successiva, “I Can Do This With a Broken Heart”.

Mentre due ballerini di riserva procedevano a sollevare le braccia e le gambe di Swift, Kelsey aveva un ventaglio bianco in mano, che usò su se stesso e poi sulla sua ragazza per svegliarla.

“Questa non era sulla mia cartella del bingo”, ha risposto un fan, mentre un altro ha detto: “Questa è una coppia di star che non avevo mai visto arrivare!”