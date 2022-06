Torta per il primo compleanno di Lillipet Diana: Pink Delight

il nuovoOra puoi ascoltare gli articoli di Fox News!

Lilibet Diana Mountbatten-Windsor ha festeggiato il suo primo compleanno con la torta più carina.

Violet Cake Bakery a Londra Condividi una foto Dalla torta di compleanno di un bambino di un anno il venerdì, una torta adatta a una famiglia reale.

Sabato 4 giugno è stata utilizzata una torta floreale rosa personalizzata durante la festa di compleanno di Lillipet. Ha festeggiato il suo compleanno a Windsor durante le celebrazioni del giubileo di platino della bisnonna.

Il fornaio e proprietario Violet Cakes Claire Btak lo ha rilevato Instagram venerdì Per condividere i dettagli della creazione di Lilibet.

Meghan Markle e il principe Harry pubblicano una nuova foto di DAUGHTER LIBET nel giorno del suo primo compleanno

“L’interno era una torta al limone e sambuco di Amalfi che ho preparato per il matrimonio del Duca e della Duchessa nel 2018, ma questa volta l’abbiamo ricoperta con una crema alle fragole fatta appositamente per Lillipet”, ha scritto.

In un altro post, Btak è stato visto Aggiungi gli ultimi ritocchi Alla torta di Lilibet, con la didascalia della foto, “È stato un vero piacere preparare questa torta speciale la scorsa settimana per il compleanno di Lilibet. Le auguro un felice anno nuovo in futuro!”

Ptak ha anche creato la torta nuziale per il Duca e la Duchessa.

Il principe Harry e Meghan Markle danno la caccia ai piccoli re mentre festeggiano con i colori

Un portavoce di Fox News Digital ha confermato che la coppia era ancora “incredibilmente commossa” dallo sfogo dell’amore per la figlia quando ha compiuto un anno ed è stata grata di apprendere che oltre $ 100.000 in donazioni a World Central Kitchen (WCK) in lei onore.

Markle e Harry sono tornati a Londra per la prima volta dopo anni in onore di 70 anni sul tronoSono stati visti festeggiare con i membri della famiglia reale alla parata di Trooping the Colour giovedì. Non erano ammessi sul balcone per i membri anziani della famiglia reale.

Nonostante non siano apparsi sul balcone, sia Harry che Markle sono stati ripresi dalla telecamera mentre zittivano alcuni dei reali più giovani in un momento che da allora è diventato virale. Venerdì sono venuti anche loro Servizio di ringraziamento.

Non hanno partecipato a nessun evento giubilare e hanno lasciato il paese prima della fine dei festeggiamenti della regina.

Markle e Harry hanno portato i loro due figli nel Regno Unito con il fratello maggiore di Lillibet, Archie, 3 anni, per festeggiare il suo compleanno.

Il nome Lily rende omaggio sia alla regina Elisabetta II, il cui cognome di famiglia è Lilibit, la defunta madre di Harry, sia principessa Diana.

Harry e Markle hanno abbandonato i loro doveri reali in prima linea e si sono trasferiti in California nel 2020, quasi due anni dopo il loro matrimonio al Castello di Windsor.

Tracy Wright di Fox News ha contribuito a questo rapporto.