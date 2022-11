Il mercato inciampa a causa delle azioni Fed, Apple, Tesla e cloud; Cosa stai facendo adesso

I futures Dow apriranno domenica sera, insieme ai contratti futures S&P 500 e Nasdaq. Anche con una forte chiusura della sessione di venerdì, il rally del mercato azionario ha subito un duro colpo la scorsa settimana, poiché i principali indici sono scivolati sui commenti aggressivi del presidente della Federal Reserve Jerome Powell.







Il Nasdaq ha avuto la sua settimana peggiore da gennaio, quando i marchi giganti sono crollati e il software cloud è andato in crash.

mela (AAPL), Amazon.com (AMZN) e Google Parent l’alfabeto (Il Google) Hanno perso tutti più del 10% durante la settimana, con un genitore su Facebook meta pad (morto), e le azioni Tesla e Microsoft non sono molto indietro. Azioni Google, Meta, Amazon.com (AMZN) E il Microsoft (MSFT) hanno tutti raggiunto i livelli più bassi in un mercato ribassista. Stock di mele e Tesla (TSLANon lo fanno, ma sono vicini.

mentre, Twilio (TWLO) E il Atlante (Squadra) è crollato venerdì a causa di risultati e indicazioni deludenti, perdendo oltre il 40% per la settimana. Un gran numero di altri nomi di software è caduto, con o senza profitti.

Il rally del mercato cerca di combattere la Fed mentre il settore tecnologico chiave crolla? Questa è una richiesta lunga. Quindi, mentre alcuni titoli e settori stanno mostrando forza, gli investitori dovrebbero prestare molta attenzione nell’ambiente attuale.

Contratti future Dow Jones oggi

I futures Dow Jones aprono alle 18:00 ET di domenica, insieme ai futures S&P 500 e Nasdaq 100.

Ricordati di lavorare durante la notte Contratti future Dow Jones e altrove che non si traducano necessariamente in una circolazione effettiva nella prossima sessione regolare Mercato azionario sessione.

Unisciti agli esperti di IBD mentre analizzano le azioni utilizzabili del mercato azionario su IBD Live

rialzo del mercato azionario

Il rally del mercato azionario ha iniziato la settimana in modo decente, ma è stato venduto mercoledì pomeriggio dopo i commenti da falco del presidente della Fed Jerome Powell. Gli indicatori anticipatori hanno perso più terreno giovedì. Le azioni sono crollate venerdì dopo il rapporto sui lavori contrastanti, ma alla fine hanno chiuso con un solido aumento quel giorno.

Il Dow Jones Industrial Average è ancora in calo dell’1,4% nell’ultima settimana negoziazione in borsa. L’S&P 500 è sceso del 3,3%. L’indice Nasdaq Composite è in ribasso del 5,7%, registrando la sua peggiore perdita dalla settimana terminata il 21 gennaio. L’indice Russell 2000 Small Capital è in calo del 2,4%.

Il rendimento dei Treasury a 10 anni è balzato di 15 punti base al 4,16%. Il rendimento a 10 anni ha ripreso ad avanzare dopo aver tagliato una serie di 12 settimane di vittorie e aver ripercorso brevemente circa il 4%.

Il dollaro è aumentato dello 0,2% durante la settimana, ma è sceso dell’1,9% venerdì, il più grande calo di un giorno degli ultimi anni. Questo probabilmente ha contribuito all’avanzata del mercato azionario venerdì.

I mercati ora vedono una probabilità del 61,5% di un aumento di 50 punti base alla riunione di dicembre della Federal Reserve. Giovedì è previsto il CPI di ottobre. I rapporti sull’occupazione e sull’IPC di novembre verranno pubblicati prima dell’aumento dei tassi della Federal Reserve del 14 dicembre.

I futures sul greggio statunitense sono balzati del 5,4% la scorsa settimana a 92,61 dollari al barile. Il gas naturale è aumentato di circa il 13%.

relitto tecnologico

Le azioni Apple, che sono salite alla serie di 200 giorni la settimana precedente, sono scese dell’11,15% a 138,38 la scorsa settimana. Il titolo AAPL è arrivato a un centesimo dal minimo di ottobre, sebbene abbia ancora un po’ più di distanza dai minimi del mercato ribassista di giugno. Microsoft è scivolata del 6,1%, Google del 10,1%, Amazon del 12% e META dell’8,5%, tutti ai minimi pluriennali. Le azioni Tesla sono scese del 9,2% per la settimana, avvicinandosi al livello più basso il 24 ottobre venerdì. Questo dopo aver iniziato la settimana con una nota positiva, registrando a 237,40 fino a martedì.

Nel frattempo, sono giorni bui per il software cloud. Ecco solo alcuni esempi: il titolo Atlassian è sceso del 29% venerdì e del 38% durante la settimana. Il titolo Twilio è crollato di circa il 35% venerdì e del 43,5% durante la settimana. fiocco di neve (neve), che non ha segnalato per alcune settimane, è in calo del 17% per la settimana.

mentre, fortinet (FTNT) è aumentato del 17,5% per la settimana dopo che le deboli indicazioni sulla fatturazione hanno compensato i forti guadagni e le aspettative di entrate rialziste. Paycom (PAG) è in calo del 10,3% nonostante i risultati e le indicazioni ottimi.

Le aziende che cercano di ridurre i costi potrebbero limitare la spesa per i programmi poiché stabiliscono i budget per il 2023.

ETF

tra i I migliori ETFThe Innovator IBD 50 ETF (cinquanta) è in calo dell’1,2% la scorsa settimana, mentre l’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (in forma) ha perso il 2%. iShares Expanded Technology and Software Fund (ETF)IGV) è diminuito del 10,2%, tenendo premuto il tasto MSFT. VanEck Vettori Semiconductor Corporation (SMH) è in calo solo dello 0,7%, dopo essere balzato del 4,65% venerdì, per chiudere il livello più alto nell’intervallo settimanale.

SPDR S&P Metalli e ETF minerari (XME) è aumentato del 2% la scorsa settimana. Fondo globale per lo sviluppo delle infrastrutture X USA (culla) è diminuito dello 0,1%. US Global Gates Foundation (ETF)Aerei) è aumentato dello 0,3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) è diminuito del 5%. Fondo specifico per l’energia SPDR (SPDR ETF)XLE) del 2,4%, appena al di sotto del massimo di otto anni. Fondo a scelta finanziaria SPDR (SPDR)XLF) 0,9%. SPDR Fondo Selezione Settore Sanitario (XLV) ha rinunciato all’1,5%.

Le azioni riflettono storie più speculative, l’ARK Innovation ETF (ci vediamo) è in calo del 9,4% la scorsa settimana e l’ETF ARK Genomics (ARKG) in calo del 4,65%. Le azioni Tesla sono una delle principali proprietà degli ETF Ark Invest.

I 5 migliori titoli cinesi da tenere d’occhio in questo momento

Analisi dell’aumento del mercato

Il rally del mercato azionario ha avuto una brutta settimana, con la Fed che è stata dura e gli utili spesso deboli hanno pesato sui principali indici. L’indice Dow Jones, che ha guidato il mercato al rialzo, ha registrato il calo più basso, ma è sceso al di sotto della media mobile a 200 giorni. Russell 2000 ha colpito la resistenza vicino alla linea dei 200 giorni, ma ha recuperato venerdì per chiudere sopra la linea dei 50 giorni. L’S&P 500 è stato accoltellato in 50 giorni.

Il Nasdaq Composite, che non ha mai raggiunto la media mobile a 50 giorni, è sceso, chiudendo al di sotto del livello più basso Giornata di follow-up Mercoledì un segnale ribassista.

I principali indici hanno esteso le perdite giovedì, per poi scendere venerdì sulla scia di un rapporto di lavoro misto.

Il movimento negativo del mercato e le inversioni significative di molti titoli hanno portato a un cambiamento di “mercato sotto pressione”.

Il principale motore di mercato è stato il presidente della Fed Powell, che ha tirato fuori il tappeto dal rally di mercato segnalando un passaggio a aumenti dei prezzi più piccoli ma più elevati sui fondi federali.

Nel frattempo, i giganti della tecnologia, tra cui Apple, Tesla e Amazon, hanno subito enormi perdite. I nomi di software cloud come Atlassian e Twilio sono svaniti, con fattori significativi negli utili e nelle tendenze recenti.

Le chips non hanno avuto una settimana relativamente negativa, ma ci sono alcuni nomi scambiati vicino ai massimi.

Tesla contro BYD: Quale fiorente gigante dei veicoli elettrici è il migliore da acquistare?

Ci sono molte aree di mercato flessibili. Il settore sanitario sembra essere complessivamente forte. I nomi dell’energia, tra cui un’ampia gamma di petrolio, gas naturale liquefatto e minatori di carbone, nonché alcuni titoli solari, stanno andando bene.

Il litio e alcuni giochi di acciaio funzionano bene. Le società di infrastrutture per i settori dell’energia, dei servizi pubblici e delle telecomunicazioni sono un’area luminosa. Le società di networking in generale sono un raro campo tecnologico leader. Stanno emergendo alcuni ristoranti e rivenditori che offrono forti sconti. Molte istituzioni finanziarie, in particolare broker e broker, hanno ottenuto solidi guadagni.

Tuttavia, è difficile vedere una forte ripresa del mercato con settori tecnologici così vasti che vacillano. Sarebbe già abbastanza difficile per i principali indici avanzare poiché i nomi dei software Apple, Google, Tesla e Cloud sono in ritardo. Ma stai cercando di avanzare con quelle aree che stanno affondando o crollando?

Se i rapporti sull’inflazione mostrano un calo chiaro e significativo, con conseguente spostamento al ribasso degli aumenti dei tassi della Fed, allora forse il software cloud e il software cloud massicci potrebbero diminuire. Tuttavia, un ritorno alla leadership tecnica può rivelarsi sfuggente. D’altra parte, se il rapporto CPI di ottobre pubblicato il 10 novembre mostra che l’inflazione rimane vivace, i titoli tecnologici potrebbero far scivolare i principali settori per porre fine al rally del mercato.

Martedì è il giorno delle elezioni. Il mercato azionario tende a fare meglio con un governo diviso e i repubblicani sono destinati a rivendicare il controllo della Camera e forse del Senato. Ma i meteorologi politici si aspettavano che il Partito Repubblicano vincesse la Camera dei Rappresentanti almeno per tutto l’anno, quindi non è chiaro se i risultati effettivi di martedì saranno un grande catalizzatore.

Time to Market con la strategia di mercato ETF di IBD

Cosa stai facendo adesso

Il mercato azionario cresce sotto pressione. La Fed sta passando da veloce e furiosa a lenta e lunga, ma è ancora falco. Il settore tecnologico è un disastro ferroviario. Gli indici chiave hanno minato alcuni livelli chiave. I principali indici e azioni sono soggetti a significative fluttuazioni giornaliere e infragiornaliere.

Questo non è un buon ambiente per acquistare azioni. Gli investitori dovrebbero cercare di ridurre l’esposizione, esplicitamente o semplicemente tagliando le perdite su varie posizioni.

Se il rally del mercato mostra una rinnovata forza, con l’S&P 500 e forse il Nasdaq che si spostano al di sopra delle medie mobili a 50 giorni, gli investitori potrebbero iniziare ad aumentare l’esposizione. Ma ciò probabilmente richiederà la stabilizzazione della tecnologia e i dati sull’inflazione per mostrare un po’ di freddezza.

Se le condizioni migliorano, vorrai essere pronto. Ci sono un certo numero di titoli in fase di creazione e molti di loro non sono troppo indietro. Quindi costruisci le tue liste di controllo, sii paziente e rimani coinvolto.

Leggi La grande immagine Ogni giorno per essere al passo con l’andamento del mercato, delle azioni e dei settori di punta.

