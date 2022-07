La luna piena gigante di luglio sarà la luna più grande e luminosa del 2022

secondo di due giganti consecutivi«Questa settimana brillerà brillantemente nel cielo notturno, tipo Full Moon Pak nel luglio 2022 Sorge e regala agli osservatori del cielo uno speciale trattamento estivo.

Ecco alcune cose da sapere Luna piena di luglioquando vederlo e perché è unico tra le lune di quest’anno.

Che giorno sarà la luna piena di luglio?

Il La prima luna piena dell’estate (La luna di giugno è diventata piena una settimana prima Solstizio d’estate) ufficialmente alle 14:37 ET di mercoledì 13 luglio Più grande e più luminoso Quando sorge sopra l’orizzonte mercoledì sera.

Se questa non è una buona opzione per te, tieni presente che la luna sarà simile Martedì notte pieno al 98%.12 luglio, e ha un’illuminazione del 99% giovedì 14 luglio.

La superluna di luglio inizierà a sorgere nei cieli sudorientali su Newark e New York City alle 21:00 di mercoledì e tramonterà intorno alle 6:10 di giovedì, secondo il quotidiano britannico The Guardian. TimeAndDate.com. La luna quasi piena sorgerà di nuovo alle 21:48 di giovedì e tramonterà alle 7:32 di venerdì.

Per i tempi del sorgere e del tramonto della luna nella tua città, Controlla questo programma.

La luna piena del 13 luglio 2022 sarà una “luna gigante” a causa della sua vicinanza alla Terra. L’immagine qui è della “luna gigante della fragola” del mese scorso mentre si alzava davanti alla Statua della Libertà a New York City. Gli esperti affermano che la superluna di questa settimana sarà la luna più grande e luminosa dell’anno.

Gli appassionati di astronomia considerano una luna gigante una luna piena quando lo è orbita ellittica Più vicino alla Terra rispetto alla luna piena media. Di conseguenza, può apparire un po’ più grande e fino al 30% più luminoso del solito, specialmente quando inizia a salire sopra l’orizzonte o se le condizioni meteorologiche sono ideali.

Molti appassionati di astronomia, tra cui in Rivista Sky & TelescopePenso che una superluna sia una luna piena che segue a meno di 223.000 miglia dalla Terra nel punto più vicino della sua orbita, noto come perigeo. TimeAndDate.comche scrive molto sui grandi eventi del cielo, usa 223.694 miglia (360.000 km) come standard per le superlune.

Poiché diversi esperti utilizzano distanze diverse, alcuni classificano più lune come lune giganti e altri classificano meno. Nel 2022, sembra che più esperti siano d’accordo Luna piena di luglio Sarà il secondo di due soli giganti quest’anno (Giugno era l’altro).

Ma alcuni considerano la luna piena di maggio come la superluna e altri collocano la luna di agosto nella stessa classificazione, portando il totale annuale a quattro.

Indipendentemente dal numero, in base alla sua distanza dalla Terra nel momento in cui diventerà una luna piena, la luna del 13 luglio sarà la più vicina dell’anno – a 222.089 miglia – rendendola la luna piena più grande e luminosa del 2022.

La luna piena di luglio, nota come “luna buck”, brillerà nel cielo notturno questa settimana. La luna raggiungerà la sua fase più piena mercoledì 13 luglio 2022.Neil Herbert | Servizio del Parco Nazionale

Le tribù dei nativi americani Algonquin nella regione orientale degli Stati Uniti chiamavano questa luna piena “Pak Moon”, secondo la NASA e l’Old Farmer’s Almanac, perché in questo periodo dell’anno compaiono nuove corna di cervo maschi. In piena fase di crescita.

The Old Farmer’s Almanac e la sua versione concorrente, l’Almanacco dei contadini, affermano che la luna di luglio è anche chiamata “luna del tuono”, a causa della frequenza dei temporali che si sono abbattuti durante questo caldo mese estivo. È stata anche chiamata la “luna di paglia”.

Altre tribù di nativi americani chiamarono questa luna come segue, tradotta direttamente in inglese:

“La luna del grano maturo” – i Cherokee

“Luna di mezza estate” – Tribù Bunka

“La luna quando i frutti tagliano i rami degli alberi” – Tribù Zuni

Dopo la “super luna” del 13 luglio, la prossima luna piena del 2022 illuminerà il cielo notturno l’11 agosto.Lyn Melesurgo | NJ Advance Media per NJ.com

Dopo che la luna piena di luglio avrà terminato il suo ciclo lunare, la prossima luna piena brillerà nel cielo giovedì 11 agosto. La cosiddetta “luna dello storione” si trasformerà ufficialmente in luna piena quel giorno alle 21:35.

Non dimenticare di cercare le Perseidi, note per avere uno dei migliori sciami meteorici dell’anno. Questa pioggia inizierà con stelle sparse il 14 luglio, ma non raggiungerà il picco fino alla seconda settimana di agosto, secondo Società americana delle meteore.

Le Perseidi sono attese quest’estate Più attivo la notte dell’11 agosto Nelle prime ore del mattino del 12 agosto. Tuttavia, il tempismo sarà negativo per gli osservatori del cielo, perché la luna sarà piena al 100%.

L’American Meteorological Society afferma che le persone nelle aree rurali buie, lontane dal bagliore delle luci della città, possono solitamente vedere da 60 a 75 meteore all’ora durante il periodo di punta. Ma è probabile che la luminosità della luna piena di agosto riduca la visibilità delle stelle cadenti, in particolare delle stelle più deboli.

