Royal News – Live: Kate Middleton “svolta l’angolo” sulla cura del cancro con la rimozione della lettera di Harry in difesa di Meghan

Il nuovo marchio lifestyle di Meghan Markle potrebbe raggiungere cifre a sette cifre nel suo primo anno

Questa stima è stata fatta dall’esperta di PR Maya Riaz prima del lancio ufficiale del marchio, poiché il suo sito ufficiale e la pagina Instagram non mostrano ancora nessuno dei suoi prodotti.

Tuttavia, Meghan ha inviato 50 vasetti della sua marmellata in edizione limitata per il lancio graduale del marchio, e Riyad crede che possano venderli al dettaglio per una somma di denaro sorprendente.

“Finora la marmellata è stata inviata solo a 50 persone. “Ciò indica che sarà un’edizione esclusiva e limitata”, ha detto Riaz. Specchio.

“È già stato riferito che un singolo barattolo di marmellata può costare tre cifre. Penso che questo sia molto probabile in base a ciò che abbiamo visto finora. Questo non è raro per un marchio popolare.”

“Quindi, la mia stima è che la US Riveria Orchard possa far sì che Megan raggiunga le sette cifre in meno di un anno. È del tutto possibile per il marchio raggiungere cifre a sette cifre entro la fine del prossimo anno.”